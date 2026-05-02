https://uz.sputniknews.ru/20260502/yandex-go-zapustil-uslugu-dlya-poezdok-mejdu-gorodami-uzbekistan-57282876.html

Yandex Go запустил сервис междугородних поездок по Узбекистану

Услуга позволяет заказывать поездки между городами на нескольких направлениях. Сервис доступен в Ташкенте и семи регионах республики.

2026-05-02T13:21+0500

яндекс такси

узбекистан

такси

сфера услуг

перевозки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29437997_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_677f4b663f5aa8410cafd1109553471c.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Сервис такси Yandex Go запустил в Узбекистане услугу "Межгород" для поездок между городами на нескольких направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.В настоящий момент услуга "Межгород" доступна в Ташкенте и семи из 13 регионов страны — Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Навоийской, Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.Стоимость заказа составляет от 20 тысяч сумов и зависит от направления и посадки — за место в салоне (попутка, до четырех мест) либо отдельная машина. В сервисе также можно выбрать удобное время подачи такси.Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. В декабре 2023 года сервис завершил локализацию на территории страны и начал уплачивать все применимые налоги через зарегистрированное в республике ООО Yandex Go UB. Сервис доступен в 16 узбекистанских городах. Yandex Go остается одним из наиболее популярных сервисов такси в Узбекистане.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

