Есть ли связь между количеством зубов и лишним весом — ответ врача
2026-05-03T22:03+0500
Стоматологические проблемы влияют на набор веса. При потере зубов меняется качество питания человека, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача Семена Гальперина.
Он пояснил, что рацион в этом случае становится более калорийным.
"При значительной потере зубов может человек перейти на более легко усваиваемую пищу. А как правило, это более высококалорийные продукты. То есть вместо питания грубыми овощами человек будет есть больше мучных продуктов, углеводов", — рассказал специалист.
Он также добавил, что если у человека проблемы с зубами, пища просто плохо усваивается.
"Когда человек плохо пережевывает продукты, это тоже может влиять на усвоение той еды, которую он потребляет. И в принципе, это тоже может отразиться на его наборе тех компонентов пищи, которые будут усваиваться в процессе жизнедеятельности. Но основное это, конечно, психология. Человек выбирает те продукты, которые ему легче есть, легче пережевывать. И, как правило, это продукты высококалорийные. Они действительно на набор веса", — подытожил Гальперин.