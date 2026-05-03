Есть ли связь между количеством зубов и лишним весом — ответ врача

При потере зубов меняется качество питания человека

2026-05-03T22:03+0500

Стоматологические проблемы влияют на набор веса. При потере зубов меняется качество питания человека, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Семена Гальперина.Он пояснил, что рацион в этом случае становится более калорийным.Он также добавил, что если у человека проблемы с зубами, пища просто плохо усваивается."Когда человек плохо пережевывает продукты, это тоже может влиять на усвоение той еды, которую он потребляет. И в принципе, это тоже может отразиться на его наборе тех компонентов пищи, которые будут усваиваться в процессе жизнедеятельности. Но основное это, конечно, психология. Человек выбирает те продукты, которые ему легче есть, легче пережевывать. И, как правило, это продукты высококалорийные. Они действительно на набор веса", — подытожил Гальперин.

