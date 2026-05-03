Легкая атлетика: узбекистанец Сарвар Исмоилов стал чемпионом Азии
В южнокорейском Мокпо прошел чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики
2026-05-03T17:30+0500
Легкая атлетика: узбекистанец Сарвар Исмоилов стал чемпионом Азии
В южнокорейском Мокпо прошел чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Узбекистанец Сарвар Исмоилов стал чемпионом Азии на континентальном первенстве в южнокорейском городе Мокпо, сообщает
пресс-служба НОК.
“В городе Мокпо (Южная Корея) прошел чемпионат Азии по метательным видам легкой атлетики. Сборная Узбекистана в данных стартах завоевала одну золотую и одну серебряную медали. Золотую награду в метании копья принес Сарвар Исмоилов. Соотечественник показал результат 77,39 метра и обновил свой личный рекорд”, — говорится в сообщении.
Также в секторе метания молота Аюбхон Фаезов из Узбекистана с результатом 71,33 метра стал обладателем серебряной медали, добавили в пресс-службе.