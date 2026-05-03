https://uz.sputniknews.ru/20260503/rynok-lekarstvennyx-sredstv-eaes-dostig-novogo-urovnya-integratsionnogo-stanovleniya-57292390.html
ЕЭК: рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становления
ЕЭК: рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становления
Sputnik Узбекистан
На ежегодной научно-практической конференции обсудили регуляторную практику и регистрацию лекарств в рамках Евразийского экономического союза
2026-05-03T16:30+0500
2026-05-03T16:30+0500
2026-05-03T16:30+0500
еаэс и узбекистан
лекарства
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
рынок
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_880279a6a13876235c4ce539c9d47de6.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Общий рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становления, основанного на усовершенствованном праве Евразийского экономического союза, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Министр выступил с докладом на в рамках конференции "Регуляторная практика и регистрация лекарственных средств – РегЛек-2026", состоявшейся в Москве. Это одно из основных ежегодных мероприятий в фармацевтической сфере, где субъекты фармрынка и регуляторы стран ЕАЭС рассматривают актуальные вопросы обращения лекарств.Особое внимание он уделил приоритетным направлениям развития нормативной базы Союза, рассказал о работе по совершенствованию регулирования биологических и инновационных лекарственных препаратов, подготовке IV части тома 1 Фармакопеи ЕАЭС и других направлениях деятельности Комиссии по унификации требований к качеству лекарственных средств.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_55876e3cd220eb2385effb9ea5a99f46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лекарства, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, рынок, еэк
лекарства, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, рынок, еэк
ЕЭК: рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становления
На ежегодной научно-практической конференции обсудили регуляторную практику и регистрацию лекарств в рамках Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik
. Общий рынок лекарственных средств ЕАЭС достиг нового уровня интеграционного становления, основанного на усовершенствованном праве Евразийского экономического союза, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Министр выступил с докладом на в рамках конференции "Регуляторная практика и регистрация лекарственных средств – РегЛек-2026", состоявшейся в Москве. Это одно из основных ежегодных мероприятий в фармацевтической сфере, где субъекты фармрынка и регуляторы стран ЕАЭС рассматривают актуальные вопросы обращения лекарств.
"Накопленный опыт правоприменительной практики позволяет перейти к следующему этапу развития регулирования, направленному на повышение эффективности регистрационных процедур и обеспечение устойчивого функционирования общего рынка лекарственных средств в ЕАЭС", – подчеркнул Субботин.
Особое внимание он уделил приоритетным направлениям развития нормативной базы Союза, рассказал о работе по совершенствованию регулирования биологических и инновационных лекарственных препаратов, подготовке IV части тома 1 Фармакопеи ЕАЭС и других направлениях деятельности Комиссии по унификации требований к качеству лекарственных средств.