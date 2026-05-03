Тюркский инвестфонд переходит к практической фазе работы в Узбекистане
Стороны обсудили возможность запуска конкретных инициатив на территории Узбекистана и в регионе ЦА с привлечением механизмов софинансирования со стороны международных финансовых институтов и частных инвесторов
2026-05-03T13:35+0500
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Тюркский инвестфонд переходит к практической фазе работы в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.Глава МИПТ РУз Лазиз Кудратов и президент фонда Багдад Амреев обсудили вопросы запуска операционной деятельности Фонда, текущий прогресс и дальнейшие шаги по его институциональному становлению.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Тюркский инвестфонд переходит к практической фазе работы в Узбекистане, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.
Глава МИПТ РУз Лазиз Кудратов и президент фонда Багдад Амреев обсудили вопросы запуска операционной деятельности Фонда, текущий прогресс и дальнейшие шаги по его институциональному становлению.
“Узбекская сторона приветствовала переход ТИФ к практической фазе работы, подчеркнув его роль как первого совместного финансового института тюркского мира с перспективным инвестиционным мандатом. Отмечена заинтересованность Узбекистана в активном участии в деятельности Фонда, включая формирование портфеля инвестиционных проектов в сферах промышленности, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства и цифровых технологий и других направлениях”, — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны:
обсудили возможность запуска конкретных инициатив на территории Узбекистана и в регионе ЦА с привлечением механизмов софинансирования со стороны международных финансовых институтов и частных инвесторов;
согласовали дальнейшие шаги по формированию проектного портфеля и выстраиванию системного технического взаимодействия.