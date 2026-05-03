В Сырдарьинской области начнут использовать опыт турецких вузов

В план работы включены обсуждение совместных исследовательских проектов, проведение академических семинаров и чтение научных лекций

2026-05-03T14:50+0500

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Сырдарьинской области начнут использовать опыт вузов Турции, сообщает ИА "Дунё".В рамках сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере высшего образования группа профессоров и преподавателей Гулистанского государственного университета посетила Балыкесирский университет (BAÜN) для обмена опытом.В программе визита — проведение научно-практических мероприятий на факультетах искусств и наук, экономики и административных наук, а также медицинском факультете. План работы включает обсуждение совместных исследовательских проектов, организацию академических семинаров и чтение научных лекций.Балыкесирский университет активно сотрудничает с рядом вузов Узбекистана. Проекты по обмену студентами и преподавателями, а также совместные исследования способствуют укреплению научных связей и углублению двусторонних отношений в сферах образования и науки.

