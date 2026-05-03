В Сырдарьинской области начнут использовать опыт турецких вузов
В Сырдарьинской области начнут использовать опыт турецких вузов
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
В Сырдарьинской области начнут использовать опыт вузов Турции, сообщает
ИА "Дунё".
В рамках сотрудничества между Узбекистаном и Турцией в сфере высшего образования группа профессоров и преподавателей Гулистанского государственного университета посетила Балыкесирский университет (BAÜN) для обмена опытом.
“Ректор Балыкесирского университета, профессор Южел Огурлу, принял узбекских ученых и подчеркнул приоритетность академического взаимодействия с университетами Узбекистана. Глава турецкого вуза выразил готовность к поддержке совместной научной деятельности”, — говорится в сообщении.
В программе визита — проведение научно-практических мероприятий на факультетах искусств и наук, экономики и административных наук, а также медицинском факультете. План работы включает обсуждение совместных исследовательских проектов, организацию академических семинаров и чтение научных лекций.
Балыкесирский университет активно сотрудничает с рядом вузов Узбекистана. Проекты по обмену студентами и преподавателями, а также совместные исследования способствуют укреплению научных связей и углублению двусторонних отношений в сферах образования и науки.