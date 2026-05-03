В Узбекистане появится больше белорусской мясной продукции

По данным БУТБ, в 2025 году республика закупила белорусские мясопродукты на общую сумму $23,1 млн, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами

2026-05-03T12:20+0500

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Белорусская универсальная товарная биржа прорабатывает увеличение экспорта белорусской мясной продукции в Узбекистан, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу БУТБ.Этот вопрос обсудили с представителями ТПП и Андижанской области РУз, которые выразили готовность оказать содействие в активизации торговли сельхозпродукцией с Беларусью через платформу БУТБ.По словам начальника управления ВЭД БУТБ Ярослава Ковальчука, в 2025 году в Узбекистан были реализованы белорусские мясопродукты на общую сумму $23,1 млн, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами.В текущем году объемы биржевого экспорта белорусского мяса на узбекистанский рынок также демонстрируют положительную динамику."По итогам первого квартала поставки мясной продукции в Узбекистан выросли более чем на 4% в стоимостном выражении. В основном это была замороженная и охлажденная говядина. Интерес узбекистанских импортеров к биржевой площадке обусловлен прежде всего тем, что в торгах участвуют все крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь. Это существенно облегчает закупочную деятельность на белорусском рынке и позволяет заключать сделки на более выгодных условиях", — отметил Ковальчук.

