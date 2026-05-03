В Узбекистане появится больше белорусской мясной продукции
По данным БУТБ, в 2025 году республика закупила белорусские мясопродукты на общую сумму $23,1 млн, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами
2026-05-03T12:20+0500
биржа, торговля, узбекистан, импорт, мясо, продукция, беларусь, андижанская область, тпп
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Белорусская универсальная товарная биржа прорабатывает увеличение экспорта белорусской мясной продукции в Узбекистан, сообщает
БелТА со ссылкой на пресс-службу БУТБ.
“Поставки мяса и мясопродуктов в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу планируется увеличивать за счет углубления сотрудничества с узбекистанским бизнесом на региональном уровне”, — говорится в сообщении.
Этот вопрос обсудили с представителями ТПП и Андижанской области РУз, которые выразили готовность оказать содействие в активизации торговли сельхозпродукцией с Беларусью через платформу БУТБ.
По словам начальника управления ВЭД БУТБ Ярослава Ковальчука, в 2025 году в Узбекистан были реализованы белорусские мясопродукты на общую сумму $23,1 млн, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами.
В текущем году объемы биржевого экспорта белорусского мяса на узбекистанский рынок также демонстрируют положительную динамику.
"По итогам первого квартала поставки мясной продукции в Узбекистан выросли более чем на 4% в стоимостном выражении. В основном это была замороженная и охлажденная говядина. Интерес узбекистанских импортеров к биржевой площадке обусловлен прежде всего тем, что в торгах участвуют все крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь. Это существенно облегчает закупочную деятельность на белорусском рынке и позволяет заключать сделки на более выгодных условиях", — отметил Ковальчук.