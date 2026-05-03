Вы будете рыдать: Трамп жестко отомстит Европе за себя — и за Россию

03.05.2026, Sputnik Узбекистан

Европа, в русофобском запале смело решившая воевать с Россией за Украину, изначально имела жирный план Б — если что-то пойдет не так, всегда можно перевести конфликт России с Украиной в конфликт России с НАТО, ну а там главную скрипку играют США, и тут мы этим русским покажем кукиш из-за мускулистой американской спины. Но, как говорил Майк Тайсон, "у каждого есть план на бой ровно до того момента, пока он не получит в зубы", пишет колумнист РИА Новости.Европа готовилась получить от России, но выходит так, что пока она получает по физиономии от американцев, а конкретно — от Трампа.В последние дни пощечины и зуботычины оказались болезненны как никогда.Во-первых, Трамп полностью исключил Европу и Киев из мирных переговоров с Россией. По данным из Вашингтона, спецпосланники Дональда Трампа Уиткофф и Кушнер окончательно отменили свою поездку в Киев. Официальное объяснение: "Визит только подчеркнет бесперспективность текущей ситуации". Неофициальное — с шизофрениками разговаривать не о чем.Во-вторых, Трамп объявил, что вводит дополнительный 25-процентный тариф на импорт европейских автомобилей. Официально — за нарушения торгового соглашения от 2024 года, неофициально: "У вас есть 90 миллиардов для Украины, значит, жирок у вас толще, чем вы утверждаете".В-третьих, Трамп предложил бюджет США на 2027 год, где полностью исключена военная помощь Киеву. Почему? Микрофон берет издание The Wall Street Journal: раз Европе так хочется воевать, то "война на Украине теперь окончательно стала войной Европы".Все это настолько пошло вразрез с планами Брюсселя и Киева, что в этот раз на полном серьезе начал подниматься вопрос о том, не купил ли Трампа Путин. В частности, издание Kyiv Post вышло с огромной редакционной статьей "Не русский ли агент Дональд Трамп?", где умные и дальновидные журналисты из пула Зеленского прямо обвинили американского президента в том, что его в 1987 году завербовал КГБ во время визита в Москву.Но прилетел еще один подзатыльник: только что Пентагон объявил, что США "рассматривают планы вывода до пяти тысяч американских военнослужащих из Германии как следствие неготовности европейских союзников брать на себя ведущую роль в альянсе".Для справки: на данный момент в Германии постоянно находится американский военный контингент в 35 тысяч человек, так что вывод даже пяти тысяч является весьма чувствительным. Премьер Польши Туск завопил, что решение Трампа о начале вывода войск из Германии является "катастрофой", и призвал "сделать все возможное, чтобы обратить тенденцию разрушения НАТО вспять".Изначально, после старта второго срока Трампа, тема выхода США из НАТО воспринималась европейцами просто: "Барин дурит". Сейчас же нужно найти объяснение, почему проблема только усугубилась, — и его нашли.Издание The New York Times сообщило, что "американская сторона в частном порядке дала понять, что этот шаг призван наказать Германию за недостаточную поддержку военных усилий, как того требовал Трамп, а также за критику его стратегии (по Ирану) на самом высоком уровне". Иными словами, Трамп обиделся на Мерца и решил его немного наказать. То есть журналисты полагают, что все под контролем: успокоится и простит.Но для Мерца и прочей европейской сволочи с нацистскими корнями у нас плохие новости.Рубикон был перейден в декабре 2025 года, когда американцы утвердили новую Стратегию национальной безопасности, где жирными буквами было указано, что "Штаты больше не Атлант", удерживающий на своих плечах мировой порядок, особенно в ситуации, когда "не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими" (из-за замещения коренного населения иммигрантами), и это будут уже не те страны, с которыми США подписывали договор о коллективной обороне.Первого апреля сего года Трамп в интервью изданию The Telegraph подтвердил, что "серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО", после чего к нему присоединился ранее главный евроатлантист в ближнем круге американского президента — госсекретарь Рубио, который в итоге перешел на правильную сторону истории: "После завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО".Вся эта история цыганочки с выходом совершенно не зависит от чьих-то обид.Если кратко и конкретно, то в обычных условиях, даже в условиях классического виртуального противостояния в стиле холодной войны, Трампу и США в рамках НАТО было бы абсолютно комфортно: все под контролем, американцы всем рулят, им все кланяются, европейцы покупают американское оружие и даже оплачивают американские базы. Все красиво, как мы любим.Но в данной ситуации, когда абсолютно обезумевшие европейцы со свиным рылом лезут в калашный ряд и нарываются на ядерную войну с Россией — нет, тут извините.Трампу совершенно не улыбается ситуация, когда европейцы в приступе идиотизма сделают неверное резкое движение, и Россия ответит так, что какой-нибудь евростолицей на карте станет меньше, после чего встанет вопрос о применении пятой статьи устава НАТО — и президент США хочет поскорее соскочить с этого медицинского поезда, летящего в пропасть.Когда летом 2025 года Трампа на борту Air Force One журналисты спросили, готов ли он подтвердить обязательства США по пятой статье, то он ответил просто гениально: "Это зависит от того, что вы понимаете под определением этой статьи".Трамп сейчас мстит Европе за то, что она хочет его утопить вместе с собой, — и правильно делает.

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

