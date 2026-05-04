Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
За январь-март 2026-го в республике произвели 313,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 280,9 тыс. тонн дизельного топлива
2026-05-04T16:00+0500
16:00 04.05.2026 (обновлено: 16:08 04.05.2026)
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 2,9% и составило 313,2, тыс. тонн.
Значительно увеличился выпуск дизтоплива. За первый квартал 2026 года в стране произвели 280,9 тыс. тонн дизтоплива, что на 54,3% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.