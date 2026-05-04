https://uz.sputniknews.ru/20260504/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-v-uzbekistane--infografika-57310096.html
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе-марте 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 289,3 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
2026-05-04T12:57+0500
2026-05-04T12:57+0500
2026-05-04T12:57+0500
инфографика
узбекистан
производство
добыча угля
добыча нефти
природный газ
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57307161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03809f1b09355b598dc39a7d1c655b38.png
По состоянию на 1 апреля 2026 года в республике действует 61 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-марте 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 7%.За первый квартал текущего года в республике добыли 1,1 млн тонн угля. Это на 8,3% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Добыча природного газа снизилась на 15%, уменьшилось также производство газового конденсата и нефти — на 18,3% и 2,2% соответственно.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57307161_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a0b1bdfc956e72ae7f121cc7e30e728c.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, узбекистан, производство, добыча угля, добыча нефти, природный газ, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, производство, добыча угля, добыча нефти, природный газ, статистика, инфографика
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
В январе-марте 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 289,3 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в республике действует 61 тыс. промпредприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-марте 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 7%.
За первый квартал текущего года в республике добыли 1,1 млн тонн угля. Это на 8,3% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.
Добыча природного газа снизилась на 15%, уменьшилось также производство газового конденсата и нефти — на 18,3% и 2,2% соответственно.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.