Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
В январе-марте 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 289,3 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
2026-05-04T12:57+0500
По состоянию на 1 апреля 2026 года в республике действует 61 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-марте 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 7%.За первый квартал текущего года в республике добыли 1,1 млн тонн угля. Это на 8,3% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Добыча природного газа снизилась на 15%, уменьшилось также производство газового конденсата и нефти — на 18,3% и 2,2% соответственно.
В январе-марте 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 289,3 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в республике действует 61 тыс. промпредприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе-марте 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 7%.
За первый квартал текущего года в республике добыли 1,1 млн тонн угля. Это на 8,3% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.
Добыча природного газа снизилась на 15%, уменьшилось также производство газового конденсата и нефти — на 18,3% и 2,2% соответственно.
