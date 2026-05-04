СВО: российская армия продвинулась в Красном Лимане
По данным Минобороны РФ, за неделю российские бойцы освободили десять населенных пунктов в зоне СВО: по четыре в ДНР и Сумской области, два — в Харьковской
2026-05-04T18:01+0500
17:30 04.05.2026 (обновлено: 18:01 04.05.2026)
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Российские войска продвинулись в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана в ДНР, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.
"В самом Красном Лимане продолжаются городские бои", — рассказал он информационной службе "Вести".
Кроме того, военнослужащие РФ закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки. Пушилин пояснил, что это важный населенный пункт на пути к Славянску. Его освобождение позволит продвинуться в направлении канала Северский Донец – Донбасс.
Позитивная тенденция наблюдается и в направлении Доброполья: военные перерезали пути снабжения и взяли под объективный контроль логистику противника в этом районе, добавил Пушилин.
По данным Минобороны РФ, за неделю российская армия освободила десять населенных пунктов в зоне СВО: по четыре в ДНР и Сумской области, и два — в Харьковской.