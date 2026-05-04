В ЕАЭС изменились правила таможенного декларирования товаров

Изменения приняты по инициативе государств-членов Союза. Они касаются сложной, дорогостоящей и налогоемкой технической продукции

2026-05-04T14:40+0500

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии совершенствует правила таможенного декларирования товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.Изменения внесли в приложения № 2 и № 3 к Порядку заполнения декларации на товары. Они направлены на дальнейшее совершенствование единообразия правил указания сведений при таможенном декларировании товаров.В соответствии с данным решением положения дополнили необходимыми кодами с подробным описанием для ряда сложной, дорогостоящей и налогоемкой технической продукции.Для справки: в соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса ЕАЭС порядок заполнения таможенной декларации определяет ЕЭК.

