В Узбекистан прибыла королева Малайзии

Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии

2026-05-04T17:00+0500

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистан с визитом прибыла королева Малайзии Раджа Зарит София, сообщает ИА "Дунё".В ташкентском аэропорту ее встретили министр дошкольного и школьного образования республики Эъзозахон Каримова и первый замминистра иностранных дел Бахромжон Аълоев.Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.Визит Королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.

