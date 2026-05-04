https://uz.sputniknews.ru/20260504/v-uzbekistan-pribyla-koroleva-malayzii-57314093.html
В Узбекистан прибыла королева Малайзии
В Узбекистан прибыла королева Малайзии
Sputnik Узбекистан
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии
2026-05-04T17:00+0500
2026-05-04T17:00+0500
2026-05-04T17:00+0500
малайзия
узбекистан
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57314217_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_2b928d22a049080eb75cb32cb906b272.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистан с визитом прибыла королева Малайзии Раджа Зарит София, сообщает ИА "Дунё".В ташкентском аэропорту ее встретили министр дошкольного и школьного образования республики Эъзозахон Каримова и первый замминистра иностранных дел Бахромжон Аълоев.Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.Визит Королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.
малайзия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57314217_193:0:905:534_1920x0_80_0_0_9020377ad588cb97ae3b73cf62091d0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
малайзия, узбекистан, политика
малайзия, узбекистан, политика
В Узбекистан прибыла королева Малайзии
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
В Узбекистан с визитом прибыла королева Малайзии Раджа Зарит София, сообщает
ИА "Дунё".
В ташкентском аэропорту ее встретили министр дошкольного и школьного образования республики Эъзозахон Каримова и первый замминистра иностранных дел Бахромжон Аълоев.
Раджа Зарит София посещает республику в качестве почетного председателя Технологического университета Малайзии.
В рамках программы пребывания она выступит с речью на конференции "Научная традиция в исламской цивилизации: источники, актуальные вопросы и потенциал", которая пройдет в Центре исламской цивилизации в Ташкенте.
Также запланирована поездка в Самарканд, где Раджа Зарит София посетит комплекс Имама аль-Бухари.
Визит Королевы Малайзии в Узбекистан продлится до 8 мая.