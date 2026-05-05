Динамика использования наличной и безналичной оплаты в Узбекистане — инфографика
По состоянию на 1 апреля 2026 года доля наличных в экономике республики составила 16,9%, сократившись на 1,7% за год
2026-05-05T17:08+0500
2026-05-05T18:21+0500
По данным Центрального банка, в Узбекистане в первом квартале 2026 года объем поступлений через банки вырос на 35% и достиг 316 трлн сумов против 233 трлн в 2025 году и 184 трлн в 2024-м.При этом постепенно снижается относительная зависимость от наличных. В первом квартале этого года с банковских карт обналичили 71 трлн сумов, однако доля снятия наличных в общем объеме поступлений на карты сократилась до 17%, что на 2 процентных пункта ниже прошлогоднего уровня.Цифровые платежи занимают все более значимое место в финансовой системе страны, благодаря последовательной политике по сокращению наличного оборота в республике.Динамика использования наличной и безналичной оплаты в Узбекистане за первый квартал в 2024–2026 годах, а также информация о том, на что чаще всего тратили наличные в этом году, — в инфографике Sputnik.
17:08 05.05.2026 (обновлено: 18:21 05.05.2026)
