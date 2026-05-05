Клуб "Валдай" проведет Центральноазиатскую конференцию — дата, локация
Мероприятие объединит свыше трех десятков экспертов и политических деятелей из 8 стран, включая Узбекистан, Россию, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" 12-13 мая проведет в Геленджике Краснодарского края РФ VI Центральноазиатскую конференцию, сообщается
на сайте клуба.
“12–13 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет свою шестую Центральноазиатскую конференцию. Ее тема: "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве". Мероприятие пройдет в Геленджике”, — говорится в сообщении.
Дискуссия объединит свыше трех десятков экспертов и политических деятелей из 8 стран, включая Узбекистан, Россию, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан.
Одна из целей конференции – определить приоритеты совместного участия в транспортно-логистических проектах: МТК "Европа – Западный Китай", который способствует сохранению торговли между Европой и Азией, и МТК "Север – Юг", что в перспективе свяжет Центральную Азию с Южной Азией и Ближним Востоком.
“Другой важной целью конференции будет поиск общих подходов к угрозам, связанным с последствиями военной кампании Израиля и США против Ирана и нарастающим противостоянием Китая и США на мировой арене”, — говорится в сообщении.