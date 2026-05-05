Клуб "Валдай" проведет Центральноазиатскую конференцию — дата, локация

Мероприятие объединит свыше трех десятков экспертов и политических деятелей из 8 стран, включая Узбекистан, Россию, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Международный дискуссионный клуб "Валдай" 12-13 мая проведет в Геленджике Краснодарского края РФ VI Центральноазиатскую конференцию, сообщается на сайте клуба.Дискуссия объединит свыше трех десятков экспертов и политических деятелей из 8 стран, включая Узбекистан, Россию, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан.Одна из целей конференции – определить приоритеты совместного участия в транспортно-логистических проектах: МТК "Европа – Западный Китай", который способствует сохранению торговли между Европой и Азией, и МТК "Север – Юг", что в перспективе свяжет Центральную Азию с Южной Азией и Ближним Востоком.“Другой важной целью конференции будет поиск общих подходов к угрозам, связанным с последствиями военной кампании Израиля и США против Ирана и нарастающим противостоянием Китая и США на мировой арене”, — говорится в сообщении.

