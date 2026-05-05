"Легенда Бухары": в Ташкенте открылась выставка Алишера Мирзаева

В экспозиции представлено около 40 живописных работ, посвященных поэтике древнего города,каждая из них — это своеобразное визуальное размышление о духовной и культурной идентичности

2026-05-05T18:13+0500

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана в Ташкенте открылась персональная выставка народного художника РУз, академика Алишера Мирзаева "Легенда Бухары".Она стала значимым культурным событием в художественной жизни страны. В работах Мирзаева Бухара раскрывается не только как исторический и архитектурный феномен, но прежде всего как живая культурная память, наполненная символами, эмоциями и личными переживаниями автора.Художник создает сложные многослойные композиции, в которых переплетаются прошлое и настоящее, традиция и современность. Особое внимание привлекает тонкая колористика полотен и философское осмысление времени, переданное через образ города. Экспозиция объединяет произведения, демонстрирующие глубокое уважение мастера к национальному наследию и одновременно стремление к его переосмыслению в современном художественном языке. Каждая работа становится своеобразным визуальным размышлением о духовной и культурной идентичности.Около 40 картин, представленных в залах Галереи, формируют цельное художественное высказывание, раскрывающее Бухару как символ вечности и вдохновения.

