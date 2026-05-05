https://uz.sputniknews.ru/20260505/minoborony-rf-po-resheniyu-putina-obyavilo-peremirie-8-9-maya-v-chest-dnya-pobedy-57332524.html
Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы
Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы
Sputnik Узбекистан
В российском военном ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру, но обращают внимание на заявление главы киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества с угрозами нанесения удара по Москве именно 9 мая
2026-05-05T12:16+0500
2026-05-05T12:16+0500
2026-05-05T12:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
владимир зеленский
минобороны рф
всу
перемирие
день победы
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34577555_0:28:3073:1756_1920x0_80_0_0_e2898a407ced482e5f42ebc8695d82b2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министерство обороны России по решению президента РФ Владимира Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба ведомства.Вместе с тем в Минобороны РФ обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением глава киевского режима выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.Там также напомнили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.Годом ранее прекращение огня действовало с 8 по 10 мая включительно. По словам Владимира Путина, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня предпринял пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, которые отбили.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34577555_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0566716fd8ac907411a9099446ebef46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, владимир зеленский, минобороны рф, всу, перемирие, день победы, в мире
россия, владимир путин, владимир зеленский, минобороны рф, всу, перемирие, день победы, в мире
Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы
В российском военном ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру, но обращают внимание на заявление главы киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества с угрозами нанесения удара по Москве именно 9 мая.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Министерство обороны России по решению президента РФ Владимира Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы, сообщает
пресс-служба ведомства.
“В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8 – 9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем в Минобороны РФ обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением глава киевского режима выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
"Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева”, — предупредили в российском военном ведомстве.
Там также напомнили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.
Годом ранее прекращение огня действовало с 8 по 10 мая включительно. По словам Владимира Путина, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня предпринял пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, которые отбили.