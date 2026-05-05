Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

В российском военном ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру, но обращают внимание на заявление главы киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества с угрозами нанесения удара по Москве именно 9 мая

2026-05-05T12:16+0500

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министерство обороны России по решению президента РФ Владимира Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба ведомства.Вместе с тем в Минобороны РФ обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением глава киевского режима выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.Там также напомнили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.Годом ранее прекращение огня действовало с 8 по 10 мая включительно. По словам Владимира Путина, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня предпринял пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, которые отбили.

