США выводят войска из Европы — это подготовка к войне с Россией

05.05.2026, Sputnik Узбекистан

2026-05-05T14:25+0500

Вслед за ранее обещанным выводом из Европы пяти тысяч американских военных — из числа расквартированных в Германии — Вашингтон отказался от размещения в ФРГ ракет Tomahawk. Это подтвердил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Европейские СМИ и политики в панике: гипс снимают, клиент уезжает, "цветущий сад" беззащитен перед российским вторжением. В чем-то они правы — сворачивание американского военного присутствия в Европе в самом деле приближает войну. Только в другом смысле, пишет колумнист РИА Новости. Большая война в Европе объективно выгодна США, но Штаты не могли себе ее позволить, пока блок НАТО был работающим военным союзом, а американские солдаты физически находились на другой стороне Атлантики. Чем меньше американцы будут вовлечены в военные дела Европы, тем меньше у них будет причин сдерживать хищнические порывы европейских союзников.Вспомним прошлогодний скандал, когда выяснилось, что администрация Байдена осенью 2022 года не позволила Киеву воспрепятствовать отходу российских войск на левый берег Днепра. Зеленский и наиболее дружественные ему европейцы очень хотели себе красивую "перемогу", но из Белого дома вдруг прилетела "зрада". Потому что военные и политические советники в Вашингтоне сочли вероятным применение в таком случае Россией ядерного оружия. А президент Байден на этот сценарий пойти не мог.Спрашивается, почему? Что, Байдену были так важны судьбы деревенского дурачка Зеленского и чиновников Еврокомиссии, которые думают плакатными лозунгами, а не мозгами? Или он вообще агент Путина? Нет, дело всего лишь в том, что Байдену были в самом деле важны Европа вообще и Украина в особенности. Он ценил и берег блок НАТО, а американская военная машина влезла в украинский конфликт по самое не балуйся — если бы дошло до ядерной войны с Россией, США вынуждены были бы в ней участвовать.А какой резон любому американскому президенту сдерживать военные сценарии в Европе, если НАТО осталась бы только на бумаге или была бы вообще распущена, а граждан США в виде десятков тысяч военных на континенте больше нет? Америке от этого только выгода. Ровно та же, какая была от двух мировых войн.Бегство за океан капиталов, накапливавшихся в швейцарских и французских банках столетиями. Банкротство европейских конкурентов со скупкой по дешевке и эвакуацией в США производств — в том числе всемирно известных брендов. Миллионы рабочих рук и мозгов, вливающихся в американскую экономику: не нищих, неграмотных и не желающих работать выходцев из ближневосточных трущоб, а богатых, трудолюбивых, высококвалифицированных специалистов — немцев и скандинавов. Наконец, взаимное ослабление Евросоюза и России.Уход США из Старого Света — это уход взрослого, который отказался нянчиться с инфантилами и решил поступить с ними жестоко, по-взрослому. То есть предоставить им жить так, как хотят. Соединенные Штаты, как бы к ним ни относиться, — это суверенная ядерная сверхдержава, которая привыкла самостоятельно принимать решения и определять свою судьбу и за счет этого сохранила основы стратегического мышления. Европейцы за 80 лет пребывания под американской гегемонией эти основы утратили. Им надо объяснять, что нельзя совать пальцы в розетку. Сами они последствия не просчитывают.Сегодня европейцы ничтоже сумняшеся готовят войну с Россией — в том числе потому, что не отдают себе отчета в том, что такое война с ядерной сверхдержавой. Форсированный уход США нарушает их планы — сохранить американский зонтик безопасности на время подготовки, а в идеале затянуть американцев в военный конфликт на своей стороне. Но они от этих планов все равно не откажутся. Европейские элиты убеждены, что вместе они безоговорочно превосходят русских во всем, кроме ядерного оружия, а его Россия никогда не применит.Задача России — убедить их в обратном.

2026

Александр Носович https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg

