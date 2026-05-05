В Минске почтили память Героя Советского Союза — воина-узбекистанца Гуляма Якубова

Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета поспредов Содружества и руководства Исполкома СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в средней школе №36 имени Гуляма Якубова белорусского Минска почтили память погибшего воина-узбекистанца Гуляма Якубова, сообщает БелТА.Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета постпредов Содружества и руководства Исполнительного комитета СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ, чьими именами названы улицы белорусской столицы и чей подвиг связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Участники возложили цветы к мемориальной доске Гуляма Якубова в школьном дворе.Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров подчеркнул важность сохранения памяти о героях.Капитан Гулям Якубов командовал ротой автоматчиков 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии. 23 июня 1944 года во время операции "Багратион" рота Якубова прорвала оборону юго-восточнее деревни Лудчицы Быховского района. За 20 часов на них обрушилось свыше 40 контратак. Автоматчики отбивались, уничтожив более 425 солдат и офицеров противника. К исходу дня кольцо замкнулось. Рота оказалась в окружении, но бойцы остались на позициях. Большинство личного состава и сам Гулям Якубов погибли.Дипломат напомнил о весомом вкладе узбекского народа в победу над немецко-фашистскими захватчиками.Звания Героя Советского Союза были удостоены 32 узбекистанца.В свою очередь первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что Беларусь помнит каждого своего защитника.Петришенко призвал беречь память о подвиге предков и противодействовать попыткам фальсификации истории.По словам Игоря Петришенко, на территории Беларуси до сих пор ведут работу по поиску и захоронению останков людей, которые погибли в военные годы.Он также напомнил, что Решением Совета глав государств СНГ учреждено почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.". В 2025 году в честь 80-летия Победы его присвоили девятнадцати городам Содружества. Среди них пять городов Узбекистана — Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент, Фергана.

