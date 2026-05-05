https://uz.sputniknews.ru/20260505/v-minske-pochtili-pamyat-geroya-sovetskogo-soyuza-voina-uzbekistantsa-gulyama-yakubova-57329040.html
В Минске почтили память Героя Советского Союза — воина-узбекистанца Гуляма Якубова
В Минске почтили память Героя Советского Союза — воина-узбекистанца Гуляма Якубова
Sputnik Узбекистан
Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета поспредов Содружества и руководства Исполкома СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ
2026-05-05T11:14+0500
2026-05-05T11:14+0500
2026-05-05T11:24+0500
общество
память
герои
великая отечественная война
узбекистанцы
минск
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57328875_0:219:1200:894_1920x0_80_0_0_61a20589692007375b72c221741b5de6.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в средней школе №36 имени Гуляма Якубова белорусского Минска почтили память погибшего воина-узбекистанца Гуляма Якубова, сообщает БелТА.Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета постпредов Содружества и руководства Исполнительного комитета СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ, чьими именами названы улицы белорусской столицы и чей подвиг связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Участники возложили цветы к мемориальной доске Гуляма Якубова в школьном дворе.Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров подчеркнул важность сохранения памяти о героях.Капитан Гулям Якубов командовал ротой автоматчиков 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии. 23 июня 1944 года во время операции "Багратион" рота Якубова прорвала оборону юго-восточнее деревни Лудчицы Быховского района. За 20 часов на них обрушилось свыше 40 контратак. Автоматчики отбивались, уничтожив более 425 солдат и офицеров противника. К исходу дня кольцо замкнулось. Рота оказалась в окружении, но бойцы остались на позициях. Большинство личного состава и сам Гулям Якубов погибли.Дипломат напомнил о весомом вкладе узбекского народа в победу над немецко-фашистскими захватчиками.Звания Героя Советского Союза были удостоены 32 узбекистанца.В свою очередь первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что Беларусь помнит каждого своего защитника.Петришенко призвал беречь память о подвиге предков и противодействовать попыткам фальсификации истории.По словам Игоря Петришенко, на территории Беларуси до сих пор ведут работу по поиску и захоронению останков людей, которые погибли в военные годы.Он также напомнил, что Решением Совета глав государств СНГ учреждено почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.". В 2025 году в честь 80-летия Победы его присвоили девятнадцати городам Содружества. Среди них пять городов Узбекистана — Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент, Фергана.
минск
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/05/57328875_0:67:1200:967_1920x0_80_0_0_5afb7460d477713d55d5ff53b6ba8e71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, память, герои, великая отечественная война, узбекистанцы, минск, беларусь
общество, память, герои, великая отечественная война, узбекистанцы, минск, беларусь
В Минске почтили память Героя Советского Союза — воина-узбекистанца Гуляма Якубова
11:14 05.05.2026 (обновлено: 11:24 05.05.2026)
Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета постпредов Содружества и руководства Исполкома СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в средней школе №36 имени Гуляма Якубова белорусского Минска почтили память погибшего воина-узбекистанца Гуляма Якубова, сообщает
БелТА.
Мероприятие прошло в рамках совместной акции Совета постпредов Содружества и руководства Исполнительного комитета СНГ по увековечению памяти Героев Советского Союза — выходцев из стран СНГ, чьими именами названы улицы белорусской столицы и чей подвиг связан с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Участники возложили цветы к мемориальной доске Гуляма Якубова в школьном дворе.
Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров подчеркнул важность сохранения памяти о героях.
"Для меня большая радость, что далекая Беларусь чтит и уважает моего соотечественника Гуляма Якубова. Он был таким же молодым парнем, как наши студенты, которые сегодня участвуют в мероприятии. И в самом расцвете сил ему пришлось умереть...Имя нашего героического предка сегодня гордо носит минская школа", — сказал он.
Капитан Гулям Якубов командовал ротой автоматчиков 556-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии. 23 июня 1944 года во время операции "Багратион" рота Якубова прорвала оборону юго-восточнее деревни Лудчицы Быховского района. За 20 часов на них обрушилось свыше 40 контратак. Автоматчики отбивались, уничтожив более 425 солдат и офицеров противника. К исходу дня кольцо замкнулось. Рота оказалась в окружении, но бойцы остались на позициях. Большинство личного состава и сам Гулям Якубов погибли.
Дипломат напомнил о весомом вкладе узбекского народа в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
"Узбекистан, имея в тот период 6-миллионное население, мобилизовал около двух миллионов воинов-узбекистанцев. Из них более 538 тыс. погибли, свыше 800 тыс. получили ранения, а 60 тыс. вернулись инвалидами. Нам очень отрадно, что память наших предков высоко чтится в Беларуси. От имени моего народа хочу поблагодарить белорусских друзей за то, что вы чтите память наших предков", — отметил дипломат.
Звания Героя Советского Союза были удостоены 32 узбекистанца.
В свою очередь первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул, что Беларусь помнит каждого своего защитника.
"Мы помним и свято чтим подвиг всех, кто погиб на нашей земле. Всех, кто в едином строю отстаивал Брестскую крепость, Москву, Ленинград, а также многие города и села, которые находились под временной оккупацией и на которых была развернута страшная по своим масштабам трагедия геноцида не только белорусского, но и всего советского народа", — отметил он.
Петришенко призвал беречь память о подвиге предков и противодействовать попыткам фальсификации истории.
"Мы должны противодействовать фальсификации истории, которая все больше набирает обороты в западных странах. Великий подвиг наших людей не стереть в памяти. Мы должны в своих сердцах пронести эту память и передать будущим поколениям", — подчеркнул он.
По словам Игоря Петришенко, на территории Беларуси до сих пор ведут работу по поиску и захоронению останков людей, которые погибли в военные годы.
Он также напомнил, что Решением Совета глав государств СНГ учреждено почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.". В 2025 году в честь 80-летия Победы его присвоили девятнадцати городам Содружества. Среди них пять городов Узбекистана — Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент, Фергана.