В центре Вены прозвучат мелодии Великой Отечественной войны
Концерт ко Дню Победы пройдет в столице Австрии у памятника советскому воину-освободителю
2026-05-05T16:20+0500
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В центре Вены, на площади Шварценбергплац, у памятника советским воинам-освободителям, по инициативе посольства России в Австрии 9 мая состоится торжественный концерт, посвященный Дню Победы.Начало мероприятия — в 16.30.Жители и гости австрийской столицы услышат песни-символы Великой Отечественной войны от ведущих солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Николая Некрасова Телерадиоцентра "Орфей"."Некрасовцы" исполнят "Синий платочек", "Темную ночь", "Смуглянку", легендарную “Калинку”, а также хиты европейской музыки.Концерт станет одним из центральных событий программы мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, открыли на венской площади Шварценбергплатц 19 августа 1945 года.На постаменте высечены имена бойцов, героически погибших при взятии Вены. Всего в боях за этот город погибло 18 тыс. красноармейцев, а при освобождении Австрии — почти 27 тыс. человек. 271 тыс. советских граждан были награждены медалью "За взятие Вены".
16:20 05.05.2026 (обновлено: 18:23 05.05.2026)
Концерт ко Дню Победы пройдет в столице Австрии у памятника советским воинам-освободителям.
