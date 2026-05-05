В центре Вены прозвучат мелодии Великой Отечественной войны

Концерт ко Дню Победы пройдет в столице Австрии у памятника советскому воину-освободителю

2026-05-05T18:23+0500

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В центре Вены, на площади Шварценбергплац, у памятника советским воинам-освободителям, по инициативе посольства России в Австрии 9 мая состоится торжественный концерт, посвященный Дню Победы.Начало мероприятия — в 16.30.Жители и гости австрийской столицы услышат песни-символы Великой Отечественной войны от ведущих солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Николая Некрасова Телерадиоцентра "Орфей"."Некрасовцы" исполнят "Синий платочек", "Темную ночь", "Смуглянку", легендарную “Калинку”, а также хиты европейской музыки.Концерт станет одним из центральных событий программы мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, открыли на венской площади Шварценбергплатц 19 августа 1945 года.На постаменте высечены имена бойцов, героически погибших при взятии Вены. Всего в боях за этот город погибло 18 тыс. красноармейцев, а при освобождении Австрии — почти 27 тыс. человек. 271 тыс. советских граждан были награждены медалью "За взятие Вены".

