В Узбекистане льготы для ветеранов закрепят на законодательном уровне

Законопроект, призванный усилить социальную поддержку этой категории граждан прошел первое чтение в нижней палате парламента

2026-05-05T13:30+0500

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане льготы для ветеранов закрепят на законодательном уровне: законопроект, призванный усилить социальную поддержку этой категории граждан, прошел первое чтение в нижней палате парламента. Об этом сообщает пресс-служба Закпалаты.Законопроектом "О ветеранах" определяются статус ветеранов, их категории, а также полномочия ответственных министерств и ведомств.Статус ветерана будут предоставлять физическим лицам, которые в течение долгих лет добросовестно и образцово трудились в определенной сфере, отрасли или профессии и заслужили признание государства и общества.В числе предусмотренных документом льгот — бесплатное санаторное лечение, льготные лекарства, компенсации за коммунальные услуги, налоговые скидки, льготы при посещении культурных и развлекательных учреждений (спортивных объектов, театров, объектов материального культурного наследия), а также музеев.Также упорядочат полномочия в сфере правовой и социальной защиты ветеранов.

