Апрельская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата, инфляция в республике за четвертый месяц 2026-го достигла 0,6%

2026-05-06T16:36+0500

В апреле 2026 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,6%, к декабрю 2025 года —102,5%, в годовом выражении —107,0%.Для сравнения: в апреле 2025-го сводный ИПЦ составил 100,7% за месяц, 102,9% — к декабрю 2024 года и 110,1% — в годовом выражении.Основное влияние на рост цен оказали продовольственные товары.Наивысшую месячную инфляцию по регионам зафиксировали в Ташкентской области — 0,8%.В региональном разрезе самые высокие темпы годовой инфляции отмечены в Каракалпакстане (7,4%). Минимум зафиксирован в Джизакской области (6,3%). В столице с начала года цены выросли на 2,6%, а за последние 12 месяцев — на 6,9%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

