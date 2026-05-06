https://uz.sputniknews.ru/20260506/indeks-plova-vo-skolko-oboydetsya-kilogramm-uzbekskogo-blyuda-v-raznyx-regionax-57364304.html
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
2026-05-06T17:30+0500
2026-05-06T17:30+0500
2026-05-06T17:30+0500
индекс плова
плов
стоимость
регион
узбекистан
цены
национальные блюда
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57363538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3dd199b5773cfd9fd6397070b3871cc.png
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в апреле 2026 года от порядка 102,3 тыс. сумов до свыше 122,5 тыс. сумов.Самым дорогим по итогам апреля этого года плов остается в Ташкенте. Наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57363538_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_bceb9280bb8ac6711d62f3a8cc784896.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
индекс плова, плов, стоимость, регион, узбекистан, цены, национальные блюда, инфографика, инфографика
индекс плова, плов, стоимость, регион, узбекистан, цены, национальные блюда, инфографика, инфографика
Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в апреле 2026 года от порядка 102,3 тыс. сумов до свыше 122,5 тыс. сумов.
Самым дорогим по итогам апреля этого года плов остается в Ташкенте. Наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан
.