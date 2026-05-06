Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах

Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в апреле 2026 года от порядка 102,3 тыс. сумов до свыше 122,5 тыс. сумов.Самым дорогим по итогам апреля этого года плов остается в Ташкенте. Наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

