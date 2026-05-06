рус
Небо зовет: опытные парапланеристы демонстрируют мастерство над Самаркандом
2026-05-06T17:00+0500
17:00 06.05.2026
Соревнования проходят в трех категориях: женской, национальной и общем индивидуальном зачете. Каждый день пилоты поднимаются в воздух, выполняют полеты и зарабатывают баллы за точность маршрута, продолжительность полета, технику пилотирования и другие критерии.
САМАРКАНД, 6 мая — Sputnik. В Ургутском районе, в горной махалле "Андак" проходит международный фестиваль парапланеризма, сообщает корреспондент Sputnik.
Более 40 участников из Узбекистана, России и Казахстана парят в небе, ловя порывы ветра, наслаждаясь свободой полета и одновременно демонстрируя высочайшее мастерство пилотирования.
"Мы ожидали спортсменов из десяти стран. По ряду причин не всем удалось приехать, но в ближайшие дни к нам присоединятся пилоты из Таджикистана и Кыргызстана", — рассказал один из организаторов фестиваля Алишер Исламов.
Он добавил, что над Самаркандом летают исключительно опытные парапланеристы. Среди них старший инструктор одной из российских парапланерных школ Павел Митлюкаев, а всего участников из России порядка 30 человек.
Узбекистан на фестивале представляют два специалиста — Алишер Исламов и Влад Евсеев.
"Это уже второй год, как в Самарканде проходит международный фестиваль парапланеризма. Летать здесь комфортно, но совсем не просто — маршрут пролегает прямо над жилыми домами", — делится впечатлениями неоднократный призер и мастер пилотирования Влад Евсеев.
Соревнования проходят в трех категориях: женской, национальной и общем индивидуальном зачете. Каждый день пилоты поднимаются в воздух, выполняют полеты и зарабатывают баллы за точность маршрута, продолжительность полета, технику пилотирования и другие критерии. Максимально за один день они могут набрать до 1 000 очков.
Фестиваль завершится 10 мая, в тот же день наградят лучших парапланеристов.
