Россия, Узбекистан и Турция: новая "большая игра" на постсоветском пространстве — видео

По мнению эксперта, на смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”.

2026-05-06T15:35+0500

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили новую "большую игру" на постсоветском пространстве.Мир входит в один из самых напряженных этапов: нарастает глобальная конфронтация и меняется привычная система международных отношений, отметил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.По его словам, сегодня формируются новые линии разлома — между Европой и Россией, а также на Ближнем Востоке. Ключевая борьба разворачивается за контроль над торговыми потоками в Большой Евразии.На смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”. В этой конфигурации особую роль играют Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция — как связующие звенья экономических и политических процессов.Отдельно эксперт обратил внимание на риски эскалации вокруг Ирана. По его оценке, последствия могут затронуть широкий регион — от Южного Кавказа до Центральной Азии, включая не только политические, но и экологические и гуманитарные аспекты.В свою очередь младший научный сотрудник ИНИОН РАН Злата Рожкова подчеркнула, что энергетика и экономика остаются ключевыми драйверами сотрудничества России и Узбекистана. Один из главных проектов — строительство АЭС в Джизакской области, которая, по оценкам, сможет покрыть до 15% потребностей страны в электроэнергии и усилит энергетическую безопасность.Самое главное, подчеркнул Аватков, — развивать созидательное сотрудничество и лучше узнавать друг друга без стереотипов и навязанных извне оценок.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полная запись — по ссылке.

