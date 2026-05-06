https://uz.sputniknews.ru/20260506/novaya-bolshaya-igra-na-postsovetskom-prostranstve-57360415.html
Россия, Узбекистан и Турция: новая "большая игра" на постсоветском пространстве — видео
Россия, Узбекистан и Турция: новая "большая игра" на постсоветском пространстве — видео
Sputnik Узбекистан
По мнению эксперта, на смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”.
2026-05-06T15:35+0500
2026-05-06T15:35+0500
2026-05-06T15:35+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
турция
постсоветское пространство
игра
мнение эксперта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57359958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4c8d80b8f3cb2b6d4775543b25fce3c.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили новую "большую игру" на постсоветском пространстве.Мир входит в один из самых напряженных этапов: нарастает глобальная конфронтация и меняется привычная система международных отношений, отметил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.По его словам, сегодня формируются новые линии разлома — между Европой и Россией, а также на Ближнем Востоке. Ключевая борьба разворачивается за контроль над торговыми потоками в Большой Евразии.На смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”. В этой конфигурации особую роль играют Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция — как связующие звенья экономических и политических процессов.Отдельно эксперт обратил внимание на риски эскалации вокруг Ирана. По его оценке, последствия могут затронуть широкий регион — от Южного Кавказа до Центральной Азии, включая не только политические, но и экологические и гуманитарные аспекты.В свою очередь младший научный сотрудник ИНИОН РАН Злата Рожкова подчеркнула, что энергетика и экономика остаются ключевыми драйверами сотрудничества России и Узбекистана. Один из главных проектов — строительство АЭС в Джизакской области, которая, по оценкам, сможет покрыть до 15% потребностей страны в электроэнергии и усилит энергетическую безопасность.Самое главное, подчеркнул Аватков, — развивать созидательное сотрудничество и лучше узнавать друг друга без стереотипов и навязанных извне оценок.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полная запись — по ссылке.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57359958_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_775dcc6d54000f95671f4ba989806ce5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центр, sputnik, узбекистан, россия, турция, постсоветское пространство, игра, мнение эксперта, видео
пресс-центр, sputnik, узбекистан, россия, турция, постсоветское пространство, игра, мнение эксперта, видео
Россия, Узбекистан и Турция: новая "большая игра" на постсоветском пространстве — видео
Эксклюзив
По мнению эксперта, на смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили новую "большую игру" на постсоветском пространстве.
Мир входит в один из самых напряженных этапов: нарастает глобальная конфронтация и меняется привычная система международных отношений, отметил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
По его словам, сегодня формируются новые линии разлома — между Европой и Россией, а также на Ближнем Востоке. Ключевая борьба разворачивается за контроль над торговыми потоками в Большой Евразии.
На смену европоцентричной модели приходит более сложный полицентричный мир, где все большее значение приобретают Азия и “мировое большинство”. В этой конфигурации особую роль играют Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция — как связующие звенья экономических и политических процессов.
Отдельно эксперт обратил внимание на риски эскалации вокруг Ирана. По его оценке, последствия могут затронуть широкий регион — от Южного Кавказа до Центральной Азии, включая не только политические, но и экологические и гуманитарные аспекты.
В свою очередь младший научный сотрудник ИНИОН РАН Злата Рожкова подчеркнула, что энергетика и экономика остаются ключевыми драйверами сотрудничества России и Узбекистана. Один из главных проектов — строительство АЭС в Джизакской области, которая, по оценкам, сможет покрыть до 15% потребностей страны в электроэнергии и усилит энергетическую безопасность.
Самое главное, подчеркнул Аватков, — развивать созидательное сотрудничество и лучше узнавать друг друга без стереотипов и навязанных извне оценок.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.
Полная запись — по ссылке
.