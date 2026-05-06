Пакистанские компании намерены реализовать инвестпроекты в Навоийской области
09:59 06.05.2026 (обновлено: 10:11 06.05.2026)
Пакистанские компании проявили интерес к реализации инвестиционных проектов в Навоийской области
По итогам переговоров достигнута договоренность о визите рабочей группы одной из пакистанских компаний в регион уже в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Пакистанские компании намерены реализовать инвестпроекты в Навоийской области, сообщает ИА "Дунё".
Пакистанские компании проявили интерес к реализации инвестиционных проектов в Навоийской области
Об этом шла речь в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым с руководителями ведущих пакистанских компаний, прошедшей в городе Карачи.
С председателем "Yunus Brothers Group" Мухаммадом Сохаилом Табба договорились запустить совместные инвестиционные инициативы в Навоийской области в сферах текстильной промышленности, производства стройматериалов, химической и полимерной продукции, энергетики, а также автомобильных комплектующих. Запуск первого проекта планируют уже в этом году.
“В ходе встречи с председателем "Diners Group" Сухайлом Мотеном рассмотрены вопросы создания швейно-трикотажных кластеров, налаживания производства готовой одежды, формирования экспортно-ориентированных совместных предприятий, а также внедрения современных решений в области дизайна и брендинга. По итогам переговоров достигнута договоренность о визите рабочей группы компании в Навоийскую область в течение недели”, — говорится в сообщении.
На переговорах с главой компании "Engro Group" Ахсаном Зафаром Сайедом обсудили перспективы реализации инвестиционных и промышленных проектов, включая производство удобрений и агрохимической продукции, развитие полимерной и химической промышленности, агросервиса и современной энергетики.
На встрече с представителями Rajby Industries обговаривались проекты по производству джинсовой ткани и готовой одежды, созданию полной производственной цепочки — от сырья до готовой продукции, внедрению современных технологий и организации экспортно-ориентированных предприятий.
Отмечается, что реализация достигнутых договоренностей послужит развитию промышленного потенциала Навоийской области, повышению ее инвестиционной привлекательности и созданию новых рабочих мест.