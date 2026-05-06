Пакистанские компании намерены реализовать инвестпроекты в Навоийской области

По итогам переговоров достигнута договоренность о визите рабочей группы одной из пакистанских компаний в регион уже в ближайшее время

2026-05-06T09:59+0500

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Пакистанские компании намерены реализовать инвестпроекты в Навоийской области, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с послом Алишером Тухтаевым и хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым с руководителями ведущих пакистанских компаний, прошедшей в городе Карачи.С председателем "Yunus Brothers Group" Мухаммадом Сохаилом Табба договорились запустить совместные инвестиционные инициативы в Навоийской области в сферах текстильной промышленности, производства стройматериалов, химической и полимерной продукции, энергетики, а также автомобильных комплектующих. Запуск первого проекта планируют уже в этом году.На переговорах с главой компании "Engro Group" Ахсаном Зафаром Сайедом обсудили перспективы реализации инвестиционных и промышленных проектов, включая производство удобрений и агрохимической продукции, развитие полимерной и химической промышленности, агросервиса и современной энергетики.На встрече с представителями Rajby Industries обговаривались проекты по производству джинсовой ткани и готовой одежды, созданию полной производственной цепочки — от сырья до готовой продукции, внедрению современных технологий и организации экспортно-ориентированных предприятий.Отмечается, что реализация достигнутых договоренностей послужит развитию промышленного потенциала Навоийской области, повышению ее инвестиционной привлекательности и созданию новых рабочих мест.

