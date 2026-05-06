С неизменным успехом: в Ташкенте выступили Владимир Спиваков и Хибла Герзмава

Концертную программу, включающую песни военных лет и симфонические произведения, посвятили 9 мая — Дню памяти и почестей.

2026-05-06T12:27+0500

2026-05-06T15:02+0500

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На открытой площадке ташкентского Дворца "Дружбы народов" прошел концерт "Я люблю тебя, жизнь!". Он был посвящен Дню памяти и почестей. Концертную программу представили выдающийся дирижер, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В сопровождении Национального филармонического оркестра России прозвучали знакомые многим поколениям песни военных лет – "Эх, дороги", "На безымянной высоте", "Журавли", "Десятый батальон" и другие, а также симфонические произведения.Вечер собрал сотни зрителей разных возрастов. Одна из них — Наталья Рожкова.По мнению Натальи Рожковой, одним из самых трогательных моментов стали слова благодарности Владимира Спивакова узбекскому народу. Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

