С неизменным успехом: в Ташкенте выступили Владимир Спиваков и Хибла Герзмава
Концертную программу, включающую песни военных лет и симфонические произведения, посвятили 9 мая — Дню памяти и почестей.
2026-05-06T12:27+0500
2026-05-06T15:02+0500
12:27 06.05.2026 (обновлено: 15:02 06.05.2026)
Эксклюзив
Программу, включающую песни военных лет и симфонические произведения, посвятили 9 мая — Дню памяти и почестей.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
На открытой площадке ташкентского Дворца "Дружбы народов" прошел концерт "Я люблю тебя, жизнь!". Он был посвящен Дню памяти и почестей. Концертную программу представили выдающийся дирижер, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков и народная артистка РФ Хибла Герзмава, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В сопровождении Национального филармонического оркестра России прозвучали знакомые многим поколениям песни военных лет – "Эх, дороги", "На безымянной высоте", "Журавли", "Десятый батальон" и другие, а также симфонические произведения.
"Эта программа также посвящена благодарности узбекскому народу, который столько людей принимал в эвакуации. Я это знаю не по словам. Я это знаю, потому что моя мама — блокадница, она рассказывала, сколько ее подруг получили кров, хлеб и любовь в узбекских семьях. И сколько сирот, почти полмиллиона сирот, вы приняли в свои семьи. Вот за это вам вечная благодарность", — поделился в выступлении перед зрителями Владимир Спиваков.
Вечер собрал сотни зрителей разных возрастов. Одна из них — Наталья Рожкова.
"На концерт я пришла с мамой и дочкой, и мы получили огромное удовольствие. Нам очень понравилось все: как была подобрана программа, что песни военных лет чередовались с произведениями великих композиторов. Атмосфера, настроение людей, кадры и хроники войны — все так замечательно сочеталось и взаимодополняло друг друга", — рассказала она.
По мнению Натальи Рожковой, одним из самых трогательных моментов стали слова благодарности Владимира Спивакова узбекскому народу.
Концерт "Я люблю тебя, жизнь!" организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.