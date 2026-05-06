Тяжелая атлетика: юниоры Узбекистана завоевали 2 медали на ЧМ в Египте
14:32 06.05.2026 (обновлено: 15:08 06.05.2026)
Юные тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 2 медали на чемпионате мира в Египте
В Исмаилии 2–8 мая проходит первенство мира среди юниоров и юниорок.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Юные тяжелоатлеты Узбекистана завоевали 2 медали на чемпионате мира в Египте, сообщает НОК.
В копилке сборной республики — серебро и бронза.
“В эти дни в городе Исмаилия (Египет) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Представители сборной Узбекистана, принимающие участие в соревнованиях, по итогам прошедшего дня завоевали по одной серебряной и бронзовой медали”, — говорится в сообщении.
Серебряная медаль:
-79 кг: Бобурмирзо Якубов (рывок, 152 кг).
Бронзовая медаль:
-63 кг: Зиёда Худойкулова (рывок, 93 кг).