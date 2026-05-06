https://uz.sputniknews.ru/20260506/uzbekistan-napravil-pervogo-posla-v-aljir-57352581.html
Узбекистан направил первого посла в Алжир — что о нем известно
Узбекистан направил первого посла в Алжир — что о нем известно
Sputnik Узбекистан
Мансурбек Киличев одновременно является главой дипломатического представительства Узбекистана в Египте
2026-05-06T13:30+0500
2026-05-06T13:30+0500
2026-05-06T15:06+0500
назначение
посол
узбекистан
алжир
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57352416_0:0:951:534_1920x0_80_0_0_d73248ee9b1b72f50b3bccfc7be52119.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев одновременно назначен первым послом Узбекистана в Алжире с резиденцией в Каире. Об этом сообщает ИА "Дунё".Министр выразил готовность создать все необходимые условия и оказать практическую помощь для эффективной деятельности посла Узбекистана в Алжире.Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Алжиром.По мнению Ахмеда Аттафа, объем взаимной торговли значительно ниже потенциала двух стран: он указал на наличие возможностей в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и геология, фармацевтика и текстильная промышленность.Также министр заявил о возможности организации производства продукции узбекских текстильных компаний в Алжире для последующего беспошлинного экспорта на огромный Африканский континент, предложил создать торговые дома, складские помещения и шоурумы в экономических зонах Алжира, сформировать деловой совет и запустить деятельность межправкомиссии.Речь шла и о расширении связей в сферах образования, медицины и межпарламентского сотрудничества.47-летний Мансурбек Киличев — выпускник Ташкентского государственного университета востоковедения. В системе МИД он работает с 2002 года. Киличев занимал различные должности, в том числе в УМЭД, в посольстве в Саудовской Аравии и Генконсульстве в Дубае. С октября 2021-го он возглавляет дипмиссию Узбекистана в Египте.
узбекистан
алжир
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57352416_115:0:828:535_1920x0_80_0_0_f850f222f650884f3827547fe1682b43.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
назначение, посол, узбекистан, алжир, политика
назначение, посол, узбекистан, алжир, политика
Узбекистан направил первого посла в Алжир — что о нем известно
13:30 06.05.2026 (обновлено: 15:06 06.05.2026)
Мансурбек Киличев одновременно является главой дипломатического представительства Узбекистана в Египте.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев одновременно назначен первым послом Узбекистана в Алжире с резиденцией в Каире. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
“Посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев, назначенный первым послом Узбекистана в Алжире с резиденцией в Каире, вручил копии верительных грамот министру иностранных дел, по делам соотечественников за рубежом и африканских дел Алжира Ахмеду Аттафу”, — говорится в сообщении.
Министр выразил готовность создать все необходимые условия и оказать практическую помощь для эффективной деятельности посла Узбекистана в Алжире.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Алжиром.
По мнению Ахмеда Аттафа, объем взаимной торговли значительно ниже потенциала двух стран: он указал на наличие возможностей в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и геология, фармацевтика и текстильная промышленность.
Также министр заявил о возможности организации производства продукции узбекских текстильных компаний в Алжире для последующего беспошлинного экспорта на огромный Африканский континент, предложил создать торговые дома, складские помещения и шоурумы в экономических зонах Алжира, сформировать деловой совет и запустить деятельность межправкомиссии.
Речь шла и о расширении связей в сферах образования, медицины и межпарламентского сотрудничества.
47-летний Мансурбек Киличев — выпускник Ташкентского государственного университета востоковедения. В системе МИД он работает с 2002 года. Киличев занимал различные должности, в том числе в УМЭД, в посольстве в Саудовской Аравии и Генконсульстве в Дубае. С октября 2021-го он возглавляет дипмиссию Узбекистана в Египте.