https://uz.sputniknews.ru/20260506/uzbekistan-napravil-pervogo-posla-v-aljir-57352581.html

Узбекистан направил первого посла в Алжир — что о нем известно

Узбекистан направил первого посла в Алжир — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

Мансурбек Киличев одновременно является главой дипломатического представительства Узбекистана в Египте

2026-05-06T13:30+0500

2026-05-06T13:30+0500

2026-05-06T15:06+0500

назначение

посол

узбекистан

алжир

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57352416_0:0:951:534_1920x0_80_0_0_d73248ee9b1b72f50b3bccfc7be52119.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев одновременно назначен первым послом Узбекистана в Алжире с резиденцией в Каире. Об этом сообщает ИА "Дунё".Министр выразил готовность создать все необходимые условия и оказать практическую помощь для эффективной деятельности посла Узбекистана в Алжире.Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Алжиром.По мнению Ахмеда Аттафа, объем взаимной торговли значительно ниже потенциала двух стран: он указал на наличие возможностей в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и геология, фармацевтика и текстильная промышленность.Также министр заявил о возможности организации производства продукции узбекских текстильных компаний в Алжире для последующего беспошлинного экспорта на огромный Африканский континент, предложил создать торговые дома, складские помещения и шоурумы в экономических зонах Алжира, сформировать деловой совет и запустить деятельность межправкомиссии.Речь шла и о расширении связей в сферах образования, медицины и межпарламентского сотрудничества.47-летний Мансурбек Киличев — выпускник Ташкентского государственного университета востоковедения. В системе МИД он работает с 2002 года. Киличев занимал различные должности, в том числе в УМЭД, в посольстве в Саудовской Аравии и Генконсульстве в Дубае. С октября 2021-го он возглавляет дипмиссию Узбекистана в Египте.

узбекистан

алжир

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

назначение, посол, узбекистан, алжир, политика