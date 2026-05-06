https://uz.sputniknews.ru/20260506/v-tashkente-zajgli-ogon-pamyati-57369230.html
В преддверии 81-ой годовщины Победы в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
В преддверии 81-ой годовщины Победы в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
Sputnik Узбекистан
Частицу огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев
2026-05-06T18:10+0500
2026-05-06T18:10+0500
2026-05-06T18:10+0500
видео
эксклюзив
победа
великая отечественная война
день победы
день памяти и почестей
узбекистан
вечный огонь
память
история
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57369474_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_857680184d27e569df16d0df94a5a7de.jpg
В Ташкенте прошла Международная акция "Огонь памяти". Торжественная церемония состоялась в мемориальном комплексе "Братские могилы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.На мероприятии перед собравшимися выступили посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, Денис Лебедев, а также ветераны Великой Отечественной войны. Они отметили вклад узбекистанцев в общую Победу и то, как важно сегодня хранить и передавать память об этом страшном времени.Лампады с огнем передали узнику концлагеря Анатолию Бурыкину, жителям блокадного Ленинграда Юрию Смоличу, Тамаре и Нине Соколовым, а также директору филиала РГПУ им. А. И. Герцена Сергею Барченко.Она добавила, что частичку Вечного огня передали филиалу РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте, так как вуз всегда очень памятно, с большим вниманием и с большой любовью относится к такому всенародному празднику, как 9 Мая — День Победы, который в республике отмечается как День памяти и почестей.Денис Лебедев особо отметил, что в Узбекистане люди помнят и чтят павших в Великой Отечественной войне героев.Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57369474_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_633ec783a5227bbd946861c7cec3b943.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, эксклюзив, победа, великая отечественная война, день победы, день памяти и почестей, узбекистан, вечный огонь, память, история, россия, москва, могила неизвестного солдата, общество, видео
видео, эксклюзив, победа, великая отечественная война, день победы, день памяти и почестей, узбекистан, вечный огонь, память, история, россия, москва, могила неизвестного солдата, общество, видео
В преддверии 81-ой годовщины Победы в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"
Эксклюзив
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.
В Ташкенте прошла Международная акция "Огонь памяти". Торжественная церемония состоялась в мемориальном комплексе "Братские могилы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.
На мероприятии перед собравшимися выступили посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, Денис Лебедев, а также ветераны Великой Отечественной войны. Они отметили вклад узбекистанцев в общую Победу и то, как важно сегодня хранить и передавать память об этом страшном времени.
Лампады с огнем передали узнику концлагеря Анатолию Бурыкину, жителям блокадного Ленинграда Юрию Смоличу, Тамаре и Нине Соколовым, а также директору филиала РГПУ им. А. И. Герцена Сергею Барченко.
"Я думаю, что пройдет еще много-много лет, и я надеюсь, что так будет всегда: и россияне будут помнить, что узбекистанцы сделали для них, и узбекистанцы будут помнить также, какой вклад их предки внесли в нашу общую Победу", — отметила в интервью Ирина Старосельская.
Она добавила, что частичку Вечного огня передали филиалу РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте, так как вуз всегда очень памятно, с большим вниманием и с большой любовью относится к такому всенародному празднику, как 9 Мая — День Победы, который в республике отмечается как День памяти и почестей.
"Мы не могли не отметить их, потому что дети неравнодушны, педагоги неравнодушны, руководство тоже неравнодушно. Мы хотим, чтобы эта частичка была для них как приз, чтобы этот огонь напоминал им об их предках. Ну и, конечно, мы передали ее ветеранам, блокадникам и узникам концлагерей — тем, кто живет здесь, в Ташкенте, кто тоже всегда приходит на наши мероприятия. Дай Бог им здоровья, чтобы они еще долгие-долгие годы были с нами и вместе с нами приходили отмечать этот прекрасный праздник", — сказала она.
Денис Лебедев особо отметил, что в Узбекистане люди помнят и чтят павших в Великой Отечественной войне героев.
"Поэтому, когда меня спрашивают: "Куда вы поедете, Денис, в преддверии 9 мая?", я говорю: "Можно в Узбекистан?" Потому что здесь много моих единомышленников, друзей — как и в жизни, так и в спорте", — сказал он.
Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.