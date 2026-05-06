В преддверии 81-ой годовщины Победы в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"

Частицу огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев

2026-05-06T18:10+0500

В Ташкенте прошла Международная акция "Огонь памяти". Торжественная церемония состоялась в мемориальном комплексе "Братские могилы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставил чемпион мира по боксу Денис Лебедев.На мероприятии перед собравшимися выступили посол Российской Федерации в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, Денис Лебедев, а также ветераны Великой Отечественной войны. Они отметили вклад узбекистанцев в общую Победу и то, как важно сегодня хранить и передавать память об этом страшном времени.Лампады с огнем передали узнику концлагеря Анатолию Бурыкину, жителям блокадного Ленинграда Юрию Смоличу, Тамаре и Нине Соколовым, а также директору филиала РГПУ им. А. И. Герцена Сергею Барченко.Она добавила, что частичку Вечного огня передали филиалу РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте, так как вуз всегда очень памятно, с большим вниманием и с большой любовью относится к такому всенародному празднику, как 9 Мая — День Победы, который в республике отмечается как День памяти и почестей.Денис Лебедев особо отметил, что в Узбекистане люди помнят и чтят павших в Великой Отечественной войне героев.Организаторы акции — Общероссийский народный фронт и Русский дом в Ташкенте.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

