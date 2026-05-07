Беларусь начнет поставлять в Узбекистан гематоген по спецрецептуре
Беларусь начнет поставлять в Узбекистан гематоген по спецрецептуре
10:15 07.05.2026 (обновлено: 10:30 07.05.2026)
Белорусская сторона проделала большую работу по выходу на рынок центральноазиатских республик.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Белорусский производитель начнет поставлять в Узбекистан гематоген по специальной рецептуре, сообщает
БелТА со ссылкой на главного инженера ООО "Белтея" Юрия Куливца.
"Проделана большая работа по выходу на рынок центральноазиатских республик. От наших партнеров в Узбекистане к нам поступил запрос на производство гематогена по особой рецептуре в связи с тем, что это исламская страна и у них есть свои требования. Мы эти требования полностью удовлетворили, получили положительный отзыв, прошли все необходимые процедуры, и в ближайшее время у нас ожидается первая поставка на рынок Узбекистана. Параллельно мы мониторим рынок Казахстана и изучаем возможность экспортировать в Казахстан", — отметил Юрий Куливец.
Гематоген — это вкусная пищевая добавка, которая частично или полностью покрывает суточную потребность в железе. Его название происходит от греческих слов "кровь" и "рождение".
Главный ингредиент гематогена — черный пищевой альбумин — порошок, полученный из дефибринированной крови крупного рогатого скота, прошедшей многократную очистку и высушивание. Именно альбумин делает гематоген источником железа — основного элемента для синтеза гемоглобина.
Помимо альбумина, в состав гематогена входят сахар или патока, сгущенное молоко или крахмальные сиропы, витамины (например, аскорбиновая кислота), добавки для вкуса: орехи, сухофрукты, кокосовая стружка, какао.