Для экоэкспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу
15:01 07.05.2026 (обновлено: 15:34 07.05.2026)
© Центр государственной экологической экспертизыСоздана Экспертная группа для экологической экспертизы проекта строительства АЭС
© Центр государственной экологической экспертизы
Подписаться
К ее работе привлекли белорусских специалистов. Группа проводит комплексный анализ материалов ОВОС, включая оценку воздействия проекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, изучает гидрогеологические и сейсмологические аспекты.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Для экологической экспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу, сообщает пресс-служба Центра государственной экологической экспертизы.
Помимо национальных специалистов в нее вошли их белорусские коллеги.
© telegram sputnikuzbekistanДля экологической экспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу
Для экологической экспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу
© telegram sputnikuzbekistan
Привлечение международных экспертов позволит учесть опыт экологической экспертизы объектов атомной энергетики, пояснили в пресс-службе.
“Экспертная группа проводит комплексный анализ материалов ОВОС, включая оценку воздействия проекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, а также изучение гидрогеологических и сейсмологических аспектов”, — говорится в сообщении.
Особое внимание эксперты уделяют вопросам предотвращения загрязнения окружающей среды, минимизации возможного негативного воздействия и оценке эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий.
"Проведение государственной экологической экспертизы на самом высоком профессиональном уровне — это важнейший этап реализации проекта атомной электростанции. Мы полностью привержены принципам открытости, прозрачности и приоритета экологической безопасности для нынешнего и будущих поколений граждан Узбекистана", — отметил директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.
Члены экспертной группы уже посетили площадку проектируемой атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, где изучили природно-климатические, гидрологические и геоморфологические особенности территории, необходимые для экологической оценки проекта.
В рамках государственной экологической экспертизы они также рассмотрят предложения и замечания, поступившие в ходе общественных слушаний.