Sputnik Узбекистан
Для экоэкспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу
2026-05-07T15:01+0500
2026-05-07T15:34+0500
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Для экологической экспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу, сообщает пресс-служба Центра государственной экологической экспертизы.Помимо национальных специалистов в нее вошли их белорусские коллеги.Привлечение международных экспертов позволит учесть опыт экологической экспертизы объектов атомной энергетики, пояснили в пресс-службе.Особое внимание эксперты уделяют вопросам предотвращения загрязнения окружающей среды, минимизации возможного негативного воздействия и оценке эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий.Члены экспертной группы уже посетили площадку проектируемой атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, где изучили природно-климатические, гидрологические и геоморфологические особенности территории, необходимые для экологической оценки проекта.В рамках государственной экологической экспертизы они также рассмотрят предложения и замечания, поступившие в ходе общественных слушаний.
15:01 07.05.2026 (обновлено: 15:34 07.05.2026)
