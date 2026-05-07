Для экоэкспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу

К ее работе привлекли белорусских специалистов. Группа проводит комплексный анализ материалов ОВОС, включая оценку воздействия проекта на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, изучает гидрогеологические и сейсмологические аспекты

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Для экологической экспертизы строительства АЭС в Узбекистане создали экспертную группу, сообщает пресс-служба Центра государственной экологической экспертизы.Помимо национальных специалистов в нее вошли их белорусские коллеги.Привлечение международных экспертов позволит учесть опыт экологической экспертизы объектов атомной энергетики, пояснили в пресс-службе.Особое внимание эксперты уделяют вопросам предотвращения загрязнения окружающей среды, минимизации возможного негативного воздействия и оценке эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий.Члены экспертной группы уже посетили площадку проектируемой атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, где изучили природно-климатические, гидрологические и геоморфологические особенности территории, необходимые для экологической оценки проекта.В рамках государственной экологической экспертизы они также рассмотрят предложения и замечания, поступившие в ходе общественных слушаний.

