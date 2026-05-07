Легенда на ринге: как прошел мастер-класс Дениса Лебедева в Ташкенте

Уважение к спорту, постоянная работа над собой и дисциплина — чемпион мира напомнил, каким должен быть настоящий бокс и рассказал о секретах побед

2026-05-07T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев дал мастер-класс в боксерском клубе Underdog Boxing Club в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В нем приняли участие молодые спортсмены, тренеры, любители бокса и все, кто увлекается спортом. Организаторами мероприятия выступили "Народный фронт" и Русский дом в Ташкенте.Денис Лебедев рассказал об основах классической школы бокса, работе ног и чувстве дистанции, защите, тайминге и “чтении” соперника, подходах к тренировочному процессу, психологической подготовке спортсмена и многом другом. Особое внимание знаменитый боксер уделил философии "старой школы" бокса и таким ее составляющим, как уважение к спорту, самоотдача и постоянная работа над собой.Лебедев отметил, что цель мастер-класса — поделиться опытом. Однако в таком общении часто можно "подсмотреть" что-то полезное и у молодежи.Для пришедших на мастер-класс, этот день стал важным стимулом для работы над собой.В рамках мастер-класса каждый участник мог задать свой вопрос и получить совет и наставление от легенды мирового бокса.

