https://uz.sputniknews.ru/20260507/skolko-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-projivayut-v-uzbekistane-57383522.html
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики
2026-05-07T14:00+0500
2026-05-07T14:00+0500
2026-05-07T14:00+0500
инфографика
узбекистан
ветераны
великая отечественная война
блокада ленинграда
минобороны узбекистана
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57382982_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c92ce3455c711d727283f3bf334758f1.png
В Узбекистане осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.Больше их ветеранов сегодня проживает в Ташкенте – 28 человек, 11 — в столичной области. В Сырдарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане не осталось ни одного ветерана.Из общего количества ветеранов 14 — непосредственные участники боевых действий. Также в Узбекистане проживают 19 бывших узников концлагерей и 13 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57382982_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_bec320a05853523f5406b32612d456d5.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, узбекистан, ветераны, великая отечественная война, блокада ленинграда, минобороны узбекистана, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, ветераны, великая отечественная война, блокада ленинграда, минобороны узбекистана, статистика, инфографика
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.
В Узбекистане осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.
Больше их ветеранов сегодня проживает в Ташкенте – 28 человек, 11 — в столичной области. В Сырдарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане не осталось ни одного ветерана.
Из общего количества ветеранов 14 — непосредственные участники боевых действий. Также в Узбекистане проживают 19 бывших узников концлагерей и 13 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.
Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.