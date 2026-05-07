Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260507/skolko-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-projivayut-v-uzbekistane-57383522.html
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики
2026-05-07T14:00+0500
2026-05-07T14:00+0500
инфографика
узбекистан
ветераны
великая отечественная война
блокада ленинграда
минобороны узбекистана
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57382982_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c92ce3455c711d727283f3bf334758f1.png
В Узбекистане осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.Больше их ветеранов сегодня проживает в Ташкенте – 28 человек, 11 — в столичной области. В Сырдарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане не осталось ни одного ветерана.Из общего количества ветеранов 14 — непосредственные участники боевых действий. Также в Узбекистане проживают 19 бывших узников концлагерей и 13 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57382982_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_bec320a05853523f5406b32612d456d5.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, узбекистан, ветераны, великая отечественная война, блокада ленинграда, минобороны узбекистана, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, ветераны, великая отечественная война, блокада ленинграда, минобороны узбекистана, статистика, инфографика

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика

14:00 07.05.2026
Подписаться
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.
В Узбекистане осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.
Больше их ветеранов сегодня проживает в Ташкенте – 28 человек, 11 — в столичной области. В Сырдарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане не осталось ни одного ветерана.
Из общего количества ветеранов 14 — непосредственные участники боевых действий. Также в Узбекистане проживают 19 бывших узников концлагерей и 13 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.
Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0