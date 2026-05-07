https://uz.sputniknews.ru/20260507/skolko-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-projivayut-v-uzbekistane-57383522.html

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики

2026-05-07T14:00+0500

2026-05-07T14:00+0500

2026-05-07T14:00+0500

инфографика

узбекистан

ветераны

великая отечественная война

блокада ленинграда

минобороны узбекистана

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/07/57382982_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c92ce3455c711d727283f3bf334758f1.png

В Узбекистане осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.Статистику в преддверии 9 мая опубликовало министерство обороны республики.Больше их ветеранов сегодня проживает в Ташкенте – 28 человек, 11 — в столичной области. В Сырдарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане не осталось ни одного ветерана.Из общего количества ветеранов 14 — непосредственные участники боевых действий. Также в Узбекистане проживают 19 бывших узников концлагерей и 13 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, узбекистан, ветераны, великая отечественная война, блокада ленинграда, минобороны узбекистана, статистика, инфографика