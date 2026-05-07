ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь-март 2026 года
17:00 07.05.2026
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь–март 2026 года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за первый квартал этого года составил свыше $5 млрд (28,2% от общего объема), из них:
экспорт — $1,5 млрд;
импорт — $3,5 млрд.
Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
