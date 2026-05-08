"Долг, отвага, мужество!": в Ташкенте открылась выставка ко Дню памяти и почестей
В Ташкентском Доме фотографии открылась традиционная выставка "Долг, отвага, мужество!", посвященная 9 мая — Дню памяти и почестей. Организаторами проекта выступили Академия художеств Узбекистана, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Экспозиция объединила произведения живописи, графики и фотографии, созданные художниками разных поколений. Выставка организована в рамках реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 16 апреля 2026 года № ПП-139 "О мерах по подготовке и проведению 9 мая — Дня памяти и почестей и празднования 81-летия Великой победы над фашизмом во Второй мировой войне".
Центральной темой выставки стала память о войне, мужестве и самоотверженности людей, отстоявших мир и человеческое достоинство. Наряду с произведениями, посвященными событиям военного времени, в экспозиции представлены работы о мирной жизни, труде, доме и природе — как символах мира, сохраненного ценой подвига старшего поколения.
"Выставка “Долг, отвага, мужество!” стала пространством живого диалога между прошлым и настоящим, напоминая о человеческой цене мира и значении исторической памяти для будущих поколений", — рассказывает организатор выставки Рустам Шарипов корреспонденту Спутник Узбекистан.
Особое место в выставке заняли произведения председателя секции ветеранов А. Батыкова ("Вечная память"), а также работы В. Кузнецова, Е. Шубиной, Ф. Мухамеджанова, Э. Нурманова, Д. Азизова и А. Тилляевой. Экспозицию дополнили выразительные фотопортреты Рустама Шарипова, запечатлевшие выдающихся деятелей науки и искусства Узбекистана.
Участие молодых художников придало проекту особую актуальность. Авторы нового поколения представили собственное осмысление темы памяти — через личные переживания, исторические образы и эмоциональные художественные высказывания.
© Sputnik / Бахром Хатамов
