Sputnik Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В МПЦ Sputnik обсудят развитие агроэкспортной логистики между Узбекистаном и Россией
Участники обсудят итоги проекта "Агроэкспресс", развитие логистической инфраструктуры, ключевые маршруты и решения, а также перспективы расширения железнодорожных перевозок и снижения издержек для экспортеров.
2026-05-08T16:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg
16:10 08.05.2026
Участники обсудят итоги проекта "Агроэкспресс", развитие логистической инфраструктуры, ключевые маршруты и решения, а также перспективы расширения железнодорожных перевозок и снижения издержек для экспортеров.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Агроэкспресс Россия – Узбекистан: основные результаты и дальнейшие планы".
Мероприятие пройдет 12 мая в 13.00 по ташкентскому времени.
Участники в Москве:
генеральный директор Дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" — АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова;
в Ташкенте:
директор НИИ “Инновационный транспорт” при ТГТУ Даурен Илесалиев.
В Узбекистане стартует агроэкспортный сезон — традиционно увеличиваются поставки черешни, абрикосов и другой плодоовощной продукции.
Участники обсудят основные результаты проекта "Агроэкспресс" на сегодняшний день, развитие логистической инфраструктуры, а также маршруты и решения, которые станут ключевыми в ближайшее время. Кроме того, речь пойдет о перспективах расширения железнодорожных перевозок и снижении издержек для экспортеров.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
