В МПЦ Sputnik обсудят развитие агроэкспортной логистики между Узбекистаном и Россией
Sputnik Узбекистан
Участники обсудят итоги проекта "Агроэкспресс", развитие логистической инфраструктуры, ключевые маршруты и решения, а также перспективы расширения железнодорожных перевозок и снижения издержек для экспортеров.
2026-05-08T16:10+0500
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Агроэкспресс Россия – Узбекистан: основные результаты и дальнейшие планы".Мероприятие пройдет 12 мая в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Москве: в Ташкенте: В Узбекистане стартует агроэкспортный сезон — традиционно увеличиваются поставки черешни, абрикосов и другой плодоовощной продукции.Участники обсудят основные результаты проекта "Агроэкспресс" на сегодняшний день, развитие логистической инфраструктуры, а также маршруты и решения, которые станут ключевыми в ближайшее время. Кроме того, речь пойдет о перспективах расширения железнодорожных перевозок и снижении издержек для экспортеров.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
