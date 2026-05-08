От электробусов до ИИ: как изменится общественный транспорт Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В республике планируют перевести городской общественный транспорт на единую агломерационную систему. Системой брутто-контрактов также будут охвачены автобусные маршруты, курсирующие на дистанцию до 12 километров от городов.

2026-05-08T13:21+0500

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по дальнейшему улучшению системы общественного транспорта в регионах и ускорению работы в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечалось, за последние три года в столицу и областные центры доставлено 2 тысячи 650 современных электробусов и автобусов. Организовано 279 регулярных маршрутов на основе брутто-контрактов. Впервые налажено ежегодное выделение из бюджета порядка 2 триллионов сумов на эти цели.В результате количество курсирующих по маршрутам автобусов достигло 3 тысячи 150. Число рейсов в сутки увеличилось с 18 тысяч в 2022 году до 45,2 тысячи, а пассажиропоток — с 900 тысяч до 2,3 миллиона человек. Благодаря этому создано 4,8 тысячи новых рабочих мест.На презентации рассмотрены задачи по дальнейшему развитию общественного транспорта. В этой связи предложено перевести городской общественный транспорт на единую агломерационную систему. При этом системой брутто-контрактов также будут охвачены автобусные маршруты, курсирующие на дистанцию до 12 километров от городов.Для интеграции столичного общественного транспорта и пригородного железнодорожного сообщения предложено внедрить такие удобные тарифы, как "электропоезд – автобус" и "электропоезд – метро".Отмечена необходимость обновления общественного транспорта в областных центрах. Согласно расчетам, в регионах дополнительно требуется 1,5 тысячи автобусов большой и средней вместимости. Для поддержки закупок современных автобусов предложено расширить финансовые возможности предпринимателей, запустить кредитные линии и еще на два года продлить льготу по освобождению от утилизационного сбора при импорте автобусов.На презентации особое внимание уделено созданию достойных и безопасных условий труда для водителей автобусов. Поставлены задачи по совершенствованию системы брутто-контрактов, увеличению числа водителей на один автобус с 2 до 3 человек, а также усилению мер обеспечения безопасности движения и повышению культуры обслуживания.Для оценки объема и качества выполненных работ в сфере общественного транспорта в каждом регионе были созданы диспетчерские центры. В результате 90% рейсов стали выполняться строго по графику движения. За счет внедрения в этих центрах технологий искусственного интеллекта предложено организовать движение автобусов соразмерно пассажиропотоку. Это даст возможность снизить себестоимость перевозки одного пассажира на 10–15%.Глава государства отметил, что при развитии общественного транспорта необходимо охватывать не только густонаселенные города, но и туристические центры.Исходя из поставленных целей по превращению Самарканда и Намангана в города-миллионники, поручено разработать конкретные мастер-планы по расширению современных маршрутов "зеленого транспорта" для жителей и туристов в этих регионах.Также подчеркнута необходимость запуска программ развития общественного транспорта в таких крупных туристических центрах, как Хива, Шахрисабз, Маргилан и Коканд.Президент подчеркнул, что общественный транспорт напрямую влияет на качество жизни, экологию и экономическую активность, поручив повысить безопасность и удобство перевозок, расширить маршруты и ускорить внедрение цифровых и ИИ-решений в отрасль.

