Шавкат Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы
12:45 08.05.2026 (обновлено: 13:53 08.05.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана посетил Парк Победы в столице и принял участие в памятной церемонии, организованной по случаю 81-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Он возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу".
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В преддверии Дня Памяти и почестей президент Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника "Ода стойкости", сообщила пресс-служба главы государства.
Мемориал "Ода стойкости" воздвигнут в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей. Этот памятник олицетворяет пережитые народом в годы войны испытания, стойкость и невосполнимые утраты.
В мероприятии также приняли участие представители Вооруженных Сил Республики Узбекистан, государственных и общественных организаций, активисты махаллей и представители старшего поколения. Они возложили цветы к подножию мемориала.
"Сегодня мы выражаем особую заботу и уважение находящимся среди нас в добром здравии ветеранам войны и труда, всем нашим уважаемым представителям старшего поколения. Этот комплекс можно по праву назвать священным местом, прославляющим мужество и героизм многонационального народа, внесшего достойный вклад в Великую Победу", — сказал глава государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что прошел 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Но даже спустя десятилетия горькая история войны, беспримерные бедствия и страдания, которые она принесла человечеству, не стираются из памяти. Эти трагические страницы истории вновь и вновь напоминают нам о том, насколько бесценны мир и спокойствие. Именно такой глубокий смысл заключен в Дне памяти и почестей, отмечаемом 9 мая.
По имеющимся данным, в кровопролитных сражениях против фашизма участвовало около 2 миллионов жителей Узбекистана, население которого в тот период составляло 6 миллионов 800 тысяч человек. Из них около 540 тысяч погибли, 158 тысяч пропали без вести, более 50 тысяч умерли в концлагерях от невообразимых мучений и страданий, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами. Около 214 тысяч узбекистанских солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Ғалаба боғига ташриф буюрди
Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғига ташриф буюрди
В годы войны республика стала прочной тыловой базой фронта. На поля сражений регулярно направлялись военная техника, вооружение, одежда и продовольствие. Несмотря на крайне тяжелые условия, наш народ принял в свои дома и окружил заботой около 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тысяч детей-сирот, потерявших родителей.
Президент также посетил Аллею национальных героев и отдал дань уважения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при защите страны.
"Мы не случайно возвели здесь мемориальный комплекс "Беззаветно преданные народу". Он служит напоминанием о том, что защита Родины является священным долгом каждого поколения, символом преемственности патриотических традиций", — отметил президент.
В мемориальном комплексе выгравированы имена 196 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, героически погибших в годы независимости при защите свободы Родины и мира в стране.
Глава государства выразил глубокую благодарность родителям, воспитавшим мужественных, отважных и преданных Родине сыновей, и подчеркнул, что поддержка семей и детей, погибших при исполнении долга, будет последовательно продолжена.