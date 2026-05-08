Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260508/shavkat-mirziyoev-pochtil-pamyat-geroev-voyny-v-parke-pobedy-57420681.html
Шавкат Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы
Шавкат Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана посетил Парк Победы в столице и принял участие в памятной церемонии, организованной по случаю 81-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны.
2026-05-08T12:45+0500
2026-05-08T13:53+0500
шавкат мирзиёев
мемориальный комплекс "парк победы"
возложение венков
ташкент
великая отечественная война
вторая мировая война
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57418859_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_56a544570538f2960d05dbc04d9b98d3.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В преддверии Дня Памяти и почестей президент Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника "Ода стойкости", сообщила пресс-служба главы государства.Мемориал "Ода стойкости" воздвигнут в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей. Этот памятник олицетворяет пережитые народом в годы войны испытания, стойкость и невосполнимые утраты.В мероприятии также приняли участие представители Вооруженных Сил Республики Узбекистан, государственных и общественных организаций, активисты махаллей и представители старшего поколения. Они возложили цветы к подножию мемориала.В ходе мероприятия было отмечено, что прошел 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Но даже спустя десятилетия горькая история войны, беспримерные бедствия и страдания, которые она принесла человечеству, не стираются из памяти. Эти трагические страницы истории вновь и вновь напоминают нам о том, насколько бесценны мир и спокойствие. Именно такой глубокий смысл заключен в Дне памяти и почестей, отмечаемом 9 мая.По имеющимся данным, в кровопролитных сражениях против фашизма участвовало около 2 миллионов жителей Узбекистана, население которого в тот период составляло 6 миллионов 800 тысяч человек. Из них около 540 тысяч погибли, 158 тысяч пропали без вести, более 50 тысяч умерли в концлагерях от невообразимых мучений и страданий, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами. Около 214 тысяч узбекистанских солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями.В годы войны республика стала прочной тыловой базой фронта. На поля сражений регулярно направлялись военная техника, вооружение, одежда и продовольствие. Несмотря на крайне тяжелые условия, наш народ принял в свои дома и окружил заботой около 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тысяч детей-сирот, потерявших родителей.Президент также посетил Аллею национальных героев и отдал дань уважения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при защите страны.В мемориальном комплексе выгравированы имена 196 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, героически погибших в годы независимости при защите свободы Родины и мира в стране.Глава государства выразил глубокую благодарность родителям, воспитавшим мужественных, отважных и преданных Родине сыновей, и подчеркнул, что поддержка семей и детей, погибших при исполнении долга, будет последовательно продолжена.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57418859_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_c0e61442cc3a37308bc55d81865a42cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, мемориальный комплекс "парк победы", возложение венков, ташкент, великая отечественная война, вторая мировая война, президент
шавкат мирзиёев, мемориальный комплекс "парк победы", возложение венков, ташкент, великая отечественная война, вторая мировая война, президент

Шавкат Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы

12:45 08.05.2026 (обновлено: 13:53 08.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Узбекистана посетил Парк Победы в столице и принял участие в памятной церемонии, организованной по случаю 81-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Он возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу".
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В преддверии Дня Памяти и почестей президент Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника "Ода стойкости", сообщила пресс-служба главы государства.
Мемориал "Ода стойкости" воздвигнут в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей. Этот памятник олицетворяет пережитые народом в годы войны испытания, стойкость и невосполнимые утраты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии также приняли участие представители Вооруженных Сил Республики Узбекистан, государственных и общественных организаций, активисты махаллей и представители старшего поколения. Они возложили цветы к подножию мемориала.

"Сегодня мы выражаем особую заботу и уважение находящимся среди нас в добром здравии ветеранам войны и труда, всем нашим уважаемым представителям старшего поколения. Этот комплекс можно по праву назвать священным местом, прославляющим мужество и героизм многонационального народа, внесшего достойный вклад в Великую Победу", — сказал глава государства.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе мероприятия было отмечено, что прошел 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Но даже спустя десятилетия горькая история войны, беспримерные бедствия и страдания, которые она принесла человечеству, не стираются из памяти. Эти трагические страницы истории вновь и вновь напоминают нам о том, насколько бесценны мир и спокойствие. Именно такой глубокий смысл заключен в Дне памяти и почестей, отмечаемом 9 мая.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
© Пресс-служба президента Узбекистана
По имеющимся данным, в кровопролитных сражениях против фашизма участвовало около 2 миллионов жителей Узбекистана, население которого в тот период составляло 6 миллионов 800 тысяч человек. Из них около 540 тысяч погибли, 158 тысяч пропали без вести, более 50 тысяч умерли в концлагерях от невообразимых мучений и страданий, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами. Около 214 тысяч узбекистанских солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев Ғалаба боғига ташриф буюрди
Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғига ташриф буюрди - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғига ташриф буюрди
© Пресс-служба президента Узбекистана
В годы войны республика стала прочной тыловой базой фронта. На поля сражений регулярно направлялись военная техника, вооружение, одежда и продовольствие. Несмотря на крайне тяжелые условия, наш народ принял в свои дома и окружил заботой около 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тысяч детей-сирот, потерявших родителей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Президент Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также посетил Аллею национальных героев и отдал дань уважения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при защите страны.

"Мы не случайно возвели здесь мемориальный комплекс "Беззаветно преданные народу". Он служит напоминанием о том, что защита Родины является священным долгом каждого поколения, символом преемственности патриотических традиций", — отметил президент.

В мемориальном комплексе выгравированы имена 196 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, героически погибших в годы независимости при защите свободы Родины и мира в стране.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов Ода стойкости и Беззаветно преданные народу - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2026
Шавкат Мирзиёев в связи с Днем памяти и почестей посетил Парк Победы и возложил цветы к подножию монументов "Ода стойкости" и "Беззаветно преданные народу"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства выразил глубокую благодарность родителям, воспитавшим мужественных, отважных и преданных Родине сыновей, и подчеркнул, что поддержка семей и детей, погибших при исполнении долга, будет последовательно продолжена.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0