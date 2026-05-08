Шавкат Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы

Президент Узбекистана посетил Парк Победы в столице и принял участие в памятной церемонии, организованной по случаю 81-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны.

2026-05-08T13:53+0500

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В преддверии Дня Памяти и почестей президент Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника "Ода стойкости", сообщила пресс-служба главы государства.Мемориал "Ода стойкости" воздвигнут в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей. Этот памятник олицетворяет пережитые народом в годы войны испытания, стойкость и невосполнимые утраты.В мероприятии также приняли участие представители Вооруженных Сил Республики Узбекистан, государственных и общественных организаций, активисты махаллей и представители старшего поколения. Они возложили цветы к подножию мемориала.В ходе мероприятия было отмечено, что прошел 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Но даже спустя десятилетия горькая история войны, беспримерные бедствия и страдания, которые она принесла человечеству, не стираются из памяти. Эти трагические страницы истории вновь и вновь напоминают нам о том, насколько бесценны мир и спокойствие. Именно такой глубокий смысл заключен в Дне памяти и почестей, отмечаемом 9 мая.По имеющимся данным, в кровопролитных сражениях против фашизма участвовало около 2 миллионов жителей Узбекистана, население которого в тот период составляло 6 миллионов 800 тысяч человек. Из них около 540 тысяч погибли, 158 тысяч пропали без вести, более 50 тысяч умерли в концлагерях от невообразимых мучений и страданий, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами. Около 214 тысяч узбекистанских солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями.В годы войны республика стала прочной тыловой базой фронта. На поля сражений регулярно направлялись военная техника, вооружение, одежда и продовольствие. Несмотря на крайне тяжелые условия, наш народ принял в свои дома и окружил заботой около 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тысяч детей-сирот, потерявших родителей.Президент также посетил Аллею национальных героев и отдал дань уважения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при защите страны.В мемориальном комплексе выгравированы имена 196 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, героически погибших в годы независимости при защите свободы Родины и мира в стране.Глава государства выразил глубокую благодарность родителям, воспитавшим мужественных, отважных и преданных Родине сыновей, и подчеркнул, что поддержка семей и детей, погибших при исполнении долга, будет последовательно продолжена.

