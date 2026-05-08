Сквер Амира Темура в Ташкенте станет комфортнее и безопаснее для пешеходов
Вокруг сквера Амира Темура планируется комплексный проект по повышению безопасности и улучшению организации движения. Новые решения сделают территорию удобнее... 08.05.2026, Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Вокруг сквера Амира Темура планируется комплексный проект по повышению безопасности и улучшению организации движения. Новые решения сделают территорию удобнее для пешеходов, транспорта и туристов.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработал комплексный проект модернизации территории вокруг сквера Амира Темура в Ташкенте. Инициатива направлена на повышение безопасности пешеходов, улучшение транспортной инфраструктуры и создание более комфортной городской среды в центре столицы.
В основе концепции — принцип "город для пешеходов". Особое внимание уделяется созданию комфортных переходов, снижению количества конфликтных точек на дорогах, улучшению организации движения и повышению уровня безопасности на одной из ключевых городских территорий.
Все решения будут реализованы комплексно — с учетом автомобильных потоков, маршрутов общественного транспорта, пешеходных маршрутов и дальнейшего развития прилегающей инфраструктуры.
Основные решения ЦОДД в рамках проекта:
Безбарьерная среда для пешеходов
На переходе от "Бродвея" к скверу Амира Темура демонтируют металлические ограждения. Вместо них появится современное безбарьерное пространство, а также "умный" светофор, который обеспечит безопасный и удобный переход для пешеходов.
Островки безопасности и новые светофоры
На въездах со стороны улицы Махтумкули, у Дворца Форумов, улицы Амира Темура и возле Музея Тимуридов будут организованы островки безопасности и установлены интеллектуальные светофоры для регулирования пешеходного движения.
Развитие туристической инфраструктуры
Для упорядочивания транспортных потоков предусмотрены специальные стоянки для туристических автобусов возле Музея Тимуридов и гостиницы "Узбекистан".
Повышение пропускной способности
Оптимизация схемы движения позволит увеличить пропускную способность кольцевой развязки с 5 600 до 6 000 автомобилей в час, одновременно сократив количество потенциально опасных участков.
Как отметили в ЦОДД, главная цель проекта — сделать территорию вокруг сквера Амира Темура более безопасной, удобной и гармоничной для всех участников дорожного движения.
