В Ташкенте прошел концерт "Во имя жизни на земле", посвященный Дню Памяти и почестей
Для гостей вечера прозвучали известные песни военных лет и произведения, ставшие символами памяти и мира.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел концерт "Во имя жизни на земле", посвященный Дню Памяти и почестей. На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
На сцене выступил камерный оркестр национальных инструментов Государственной филармонии Узбекистана "Согдиана" под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан, профессора Фирузы Абдурахимовой. За дирижерским пультом также стоял лауреат международных конкурсов Кахрамон Бозоров.
В этот вечер прозвучали песни "Поклонимся великим тем годам", "Смуглянка", "Катюша", "Пусть всегда будет солнце" и "День Победы". Знакомые мелодии наполняли парк, объединяя людей разных поколений.
Искренняя реакция зрителей стала лучшим свидетельством того, что концерт тронул сердца публики: выступления сопровождались бурными аплодисментами, словами поддержки и овациями, а отдельные композиции гости слушали стоя.
"Спасибо за этот праздник, который нам устроили. Память — это самое главное, что у нас есть. Память о великой войне, великих подвигах, тех, кто воевал и ковал победу в тылу", — поблагодарил гостей концерта и артистов посол РФ в РУз Алексей Ерхов в завершение вечера.
Вечер получился по-настоящему проникновенным и эмоциональным — наполненным памятью, искренними чувствами и уважением к подвигу поколения победителей. Для многих эти минуты стали поводом вспомнить своих родных и близких, подаривших миру Победу 81 год назад.