В Ташкенте прошел концерт "Во имя жизни на земле", посвященный Дню Памяти и почестей
Для гостей вечера прозвучали известные песни военных лет и произведения, ставшие символами памяти и мира.
2026-05-08T10:20+0500
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел концерт "Во имя жизни на земле", посвященный Дню Памяти и почестей. На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.На сцене выступил камерный оркестр национальных инструментов Государственной филармонии Узбекистана "Согдиана" под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан, профессора Фирузы Абдурахимовой. За дирижерским пультом также стоял лауреат международных конкурсов Кахрамон Бозоров.В этот вечер прозвучали песни "Поклонимся великим тем годам", "Смуглянка", "Катюша", "Пусть всегда будет солнце" и "День Победы". Знакомые мелодии наполняли парк, объединяя людей разных поколений.Искренняя реакция зрителей стала лучшим свидетельством того, что концерт тронул сердца публики: выступления сопровождались бурными аплодисментами, словами поддержки и овациями, а отдельные композиции гости слушали стоя.Вечер получился по-настоящему проникновенным и эмоциональным — наполненным памятью, искренними чувствами и уважением к подвигу поколения победителей. Для многих эти минуты стали поводом вспомнить своих родных и близких, подаривших миру Победу 81 год назад.
"Спасибо за этот праздник, который нам устроили. Память — это самое главное, что у нас есть. Память о великой войне, великих подвигах, тех, кто воевал и ковал победу в тылу", — поблагодарил гостей концерта и артистов посол РФ в РУз Алексей Ерхов в завершение вечера.
