Сборная Узбекистана проведет товарищеский матч с Нидерландами перед чемпионатом мира
Предстоящая встреча должна стать одним из важнейших этапов подготовки команды Фабио Каннаваро к историческому для Узбекистана чемпионату мира.
2026-05-08T09:16+0500
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проведет товарищеский матч против сборной Нидерландов в рамках подготовки к чемпионату мира. Как сообщили в Ассоциации футбола Узбекистана, команда под руководством Фабио Каннаваро сыграет с одним из сильнейших европейских соперников 8 июня в Нью-Йорке.Матч состоится на стадионе “Icahn Stadium”. Стартовый свисток прозвучит в 23.45 по ташкентскому времени.Для сборной Узбекистана эта встреча станет заключительной проверкой перед стартом мирового первенства. Ожидается, что тренерский штаб использует игру для оценки готовности команды и проверки тактических схем против соперника высокого уровня.Кроме того, 1 июня узбекские футболисты планируют провести еще один контрольный матч — против сборной Канады.Сборная Нидерландов традиционно считается одной из сильнейших команд Европы, поэтому предстоящий матч станет серьезным испытанием для узбекских футболистов и важным этапом подготовки к турниру.
