В филиале МГИМО в Ташкенте состоялось мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы
11:00 08.05.2026 (обновлено: 12:49 08.05.2026)
© Инна Колпакиди
В Ташкенте проходят памятные и просветительские мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа организована под эгидой международного патриотического движения "Победа 9/45" и АНО Евразия.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Одно из таких просветительских мероприятий прошло в филиале МГИМО в Ташкенте. Для студентов организовали открытые лекции и тематические встречи, посвященные событиям Великой Отечественной войны, вкладу республик Советского Союза в общую Победу, а также вопросам сохранения исторической правды.
Как отметил руководитель движения "Победа 9/45" Борис Чернышов, проект продолжает активно развиваться и объединять людей разных стран вокруг общей памяти о Великой Победе.
"Победа 9/45" выросла из инициативы в большое международное движение, потому что память — это не государственная обязанность, это личная ответственность каждого. Когда люди в разных странах выходят с портретами своих героев, восстанавливают памятники, рассказывают истории своих семей — это и есть настоящее единство, которое невозможно разрушить никакими запретами", — подчеркнул он.
В филиале МГИМО в Ташкенте торжественно отметили 9 Мая
В мероприятии приняли участие член Совета АНО "Евразия", доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, а также полковник Улугбек Рузимов. В ходе встреч обсуждались преемственность поколений, патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях войны.
В филиале МГИМО в Ташкенте торжественно отметили 9 Мая
Особое внимание организаторы уделили вкладу Узбекистана в общую Победу. В годы войны республика стала одним из крупнейших центров эвакуации: сюда были перевезены более миллиона человек, включая около 200 тысяч детей, а также свыше 100 промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск продукции для фронта. Более 1,9 миллиона жителей Узбекистана отправились на войну, и каждый третий из них не вернулся домой.
Завершением программы стал праздничный концерт, на котором прозвучали известные песни военных лет — "От героев былых времён", "Смуглянка", "Тёмная ночь", а также стихотворения "Жди меня" и "Стояла мать", ставшие символами памяти о войне и человеческом подвиге.
9 мая под эгидой движения "Победа 9/45" в Ташкенте также состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
В 2026 году международное патриотическое движение "Победа 9/45" проводит памятные и праздничные мероприятия в 14 странах мира: Абхазии, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Франции.