В поисках дела жизни: в Самарканде впервые прошел Фестиваль профессий

Мероприятие, приуроченное к новой памятной дате — Дню профессии и труда, который в стране начали отмечать с этого года 5 мая, стало одной из крупнейших профориентационных площадок региона.

2026-05-08T17:15+0500

САМАРКАНД, 8 мая — Sputnik. С самого утра Центральный парк Самарканда превратился в настоящий город профессий. На аллеях разместились тематические павильоны, мастерские, демонстрационные площадки и выставочные стенды. Здесь можно было не только узнать о той или иной специальности, но и своими глазами увидеть, как работают специалисты разных направлений. На мероприятии побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.К примеру, в блоке образовательных учреждений свои стенды представили 60 техникумов области, в которых ведется подготовка более чем по 130 современным профессиям и специальностям.Особое внимание организаторы уделили школьникам — учащимся 9-х и 11-х классов, ведь именно перед ними уже сегодня стоит важный выбор будущей профессии. Для подростков подготовили не просто информационные презентации, а полноценные практические площадки, где каждый мог попробовать себя в той или иной специальности.К примеру, одни ребята осваивали основы электромонтажа и ремонта бытовой техники, другие знакомились с работой швейного оборудования, инструментами автомехаников, парикмахерским искусством и современными технологиями в сфере обслуживания.По данным Управления высшего образования, науки и инноваций области, участие в фестивале приняли свыше шести тысяч учащихся техникумов, более 20 тысяч школьников из 357 общеобразовательных школ, а также представители 107 организаций, предприятий и компаний.Отдельный блок фестиваля был посвящен вопросам трудоустройства молодежи. Представители предприятий и организаций рассказывали будущим выпускникам о возможностях прохождения практики, условиях приема на работу и перспективах карьерного роста. Молодые люди также получили информацию о программах трудоустройства за рубежом.В рамках фестиваля также состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между техникумами и работодателями. В общей сложности между образовательными учреждениями и 107 предприятиями было заключено 120 договоров, направленных на развитие дуального образования, организацию практики и дальнейшее трудоустройство выпускников.Сегодня в Самаркандской области действуют 60 техникумов, где ведется подготовка специалистов по самым разным направлениям — от сферы услуг до промышленности и сельского хозяйства. В текущем учебном году они выпустят свыше 20 тысяч молодых специалистов. Примечательно, что почти половину выпускников составляют девушки — более девяти тысяч учащихся.

