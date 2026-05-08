В Ташкенте проходит фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026"
Территория фестиваля оформлена цветочными инсталляциями и арт-объектами, для жителей и гостей столицы подготовлена праздничная программа.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои проходит фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026". Одно из самых ярких весенних мероприятий столицы объединило масштабные декоративные ландшафты, созданные из более чем 2 миллионов цветов и кустарников. На территории фестиваля организованы цветочные тоннели, подвесные композиции, тематические фотозоны и крупные арт-объекты. Особое внимание посетителей привлекают гигантские часы, фигура разноцветного павлина, мини-автомобили и самолет, полностью оформленные живыми цветами. В центре площади установлена композиция в виде Монумента независимости, символизирующая Новый Узбекистан.Фасад здания библиотеки украшен праздничными баннерами, а атмосфера фестиваля дополняется насыщенной культурной программой. Для гостей организованы гала-концерт с участием известных артистов, выступления фольклорных коллективов и национальные игры. Также на площадке работают выставки ремесленных изделий, торговые павильоны и зоны уличной кухни.Главная цель фестиваля — продвижение туристического и культурного потенциала Ташкента, создание праздничной весенней атмосферы и повышение привлекательности столицы для иностранных гостей и туристов.Фестиваль "Tashkent Flowers Fest 2026" проходит ежедневно с 10.00 до 22.00 и продлится до 9 мая включительно.Как проходит главный цветочный праздник столицы — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром ХатамовФестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026"
Фестиваль цветов Tashkent Flowers Fest 2026 - Sputnik Узбекистан
1/24
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026"
