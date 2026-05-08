https://uz.sputniknews.ru/20260508/v-tashkente-proxodit-festival-tsvetov-tashkent-flowers-fest-2026-57411869.html

В Ташкенте проходит фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026"

В Ташкенте проходит фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026"

Sputnik Узбекистан

Территория фестиваля оформлена цветочными инсталляциями и арт-объектами, для жителей и гостей столицы подготовлена праздничная программа.

2026-05-08T14:00+0500

2026-05-08T14:00+0500

2026-05-08T14:00+0500

фестиваль

цветы

ташкент

национальная библиотека узбекистана

туризм

узбекистан

фото

фотолента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57408019_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1e66bc3ee10748406a554717c7d666ca.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Ташкенте на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои проходит фестиваль цветов "Tashkent Flowers Fest 2026". Одно из самых ярких весенних мероприятий столицы объединило масштабные декоративные ландшафты, созданные из более чем 2 миллионов цветов и кустарников. На территории фестиваля организованы цветочные тоннели, подвесные композиции, тематические фотозоны и крупные арт-объекты. Особое внимание посетителей привлекают гигантские часы, фигура разноцветного павлина, мини-автомобили и самолет, полностью оформленные живыми цветами. В центре площади установлена композиция в виде Монумента независимости, символизирующая Новый Узбекистан.Фасад здания библиотеки украшен праздничными баннерами, а атмосфера фестиваля дополняется насыщенной культурной программой. Для гостей организованы гала-концерт с участием известных артистов, выступления фольклорных коллективов и национальные игры. Также на площадке работают выставки ремесленных изделий, торговые павильоны и зоны уличной кухни.Главная цель фестиваля — продвижение туристического и культурного потенциала Ташкента, создание праздничной весенней атмосферы и повышение привлекательности столицы для иностранных гостей и туристов.Фестиваль "Tashkent Flowers Fest 2026" проходит ежедневно с 10.00 до 22.00 и продлится до 9 мая включительно.Как проходит главный цветочный праздник столицы — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фестиваль, цветы, ташкент, национальная библиотека узбекистана, туризм, узбекистан, фото, фотолента, фото