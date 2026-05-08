Великая Победа, Россия и Узбекистан: важно помнить — видео
В МПЦ Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная 81-й годовщине Великой Победы.
2026-05-08T18:28+0500
Эксклюзив
Медиамероприятие началось с обращения ветерана Великой Отечественной войны Акмала Акрамова, которому уже больше ста лет. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала у ветерана в гостях и записала его обращение.
Акмал Акрамов отметил уважение, которым сегодня окружены ветераны в Узбекистане, а также личное внимание, оказываемое им со стороны президентов Узбекистана и России.
Он не раз встречался с российскими делегациями, совершил паломничество в Мекку, отдыхал в Кисловодске, а представители военкомата и различных организаций регулярно навещают его.
"Желаю нашему народу больше доброты и дружбы", — сказал ветеран, поздравляя жителей республики с наступающим 9 Мая.
По его словам, сегодня Узбекистан живет в дружбе со всеми странами, республика развивается и для людей создаются достойные условия.
О значении общей исторической памяти говорил и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, именно память о Великой Отечественной войне объединяет Россию и Узбекистан не меньше, чем экономика или политика.
Мягков напомнил, что в годы войны Узбекистан стал местом спасения для эвакуированных.
"Узбекистан тогда принял около миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей. Здесь людей принимали как родных", — отметил он.
Отдельно эксперт подчеркнул, что память о войне до сих пор объединяет народы всего постсоветского пространства. Сегодня к мемориалам советским солдатам приезжают люди из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.
"Это была многонациональная армия, и именно чувство единства тогда скрепляло нас. Без единства невозможно строить и будущее", — подчеркнул Мягков.
О проектах, связанных с сохранением памяти о войне, рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская. По ее словам, организация планирует расширить студенческий театральный фестиваль и привлечь к участию в нем национальные вузы.
Первой постановкой проекта стала пьеса "А зори здесь тихие…", которую подготовили студенты филиала КФУ в Джизаке вместе с наставниками из Государственного молодежного театра Узбекистана.
“Я считаю, что это один из самых значимых проектов, приуроченных к 25-летию Россотрудничества в Узбекистане и к преддверию 9 Мая”, — отметила Старосельская.
Она также сообщила, что меценаты из России готовы участвовать в реставрации памятников общим героям.
Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев отметил, что молодежь сегодня по-новому смотрит на тему Великой Победы, и это стало настоящим открытием.
По его словам, особенно важно было услышать не только мнение известных экспертов, но и взгляды молодых людей — о памяти, будущем и роли Евразии.
“Общая память о Победе — это основа, от которой мы должны смотреть вперед: к вопросам безопасности, сотрудничества и общего развития”, — подчеркнул Эргашев.
Подробнее — в нашем видео.