Великая Победа, Россия и Узбекистан: важно помнить — видео

В МПЦ Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная 81-й годовщине Великой Победы.

2026-05-08T18:28+0500

Медиамероприятие началось с обращения ветерана Великой Отечественной войны Акмала Акрамова, которому уже больше ста лет. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывала у ветерана в гостях и записала его обращение.Акмал Акрамов отметил уважение, которым сегодня окружены ветераны в Узбекистане, а также личное внимание, оказываемое им со стороны президентов Узбекистана и России.Он не раз встречался с российскими делегациями, совершил паломничество в Мекку, отдыхал в Кисловодске, а представители военкомата и различных организаций регулярно навещают его.По его словам, сегодня Узбекистан живет в дружбе со всеми странами, республика развивается и для людей создаются достойные условия.О значении общей исторической памяти говорил и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, именно память о Великой Отечественной войне объединяет Россию и Узбекистан не меньше, чем экономика или политика.Мягков напомнил, что в годы войны Узбекистан стал местом спасения для эвакуированных.Отдельно эксперт подчеркнул, что память о войне до сих пор объединяет народы всего постсоветского пространства. Сегодня к мемориалам советским солдатам приезжают люди из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.О проектах, связанных с сохранением памяти о войне, рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская. По ее словам, организация планирует расширить студенческий театральный фестиваль и привлечь к участию в нем национальные вузы.Первой постановкой проекта стала пьеса "А зори здесь тихие…", которую подготовили студенты филиала КФУ в Джизаке вместе с наставниками из Государственного молодежного театра Узбекистана.Она также сообщила, что меценаты из России готовы участвовать в реставрации памятников общим героям.Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев отметил, что молодежь сегодня по-новому смотрит на тему Великой Победы, и это стало настоящим открытием.По его словам, особенно важно было услышать не только мнение известных экспертов, но и взгляды молодых людей — о памяти, будущем и роли Евразии.Подробнее — в нашем видео.

