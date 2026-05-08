Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с 81-й годовщиной Победы

В поздравительном послании президент России выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.

2026-05-08T14:55+0500

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.Президент России подчеркнул, что в этот день воздается дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками.Также Владимир Путин поздравил с праздником президентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств президент России передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы стран.

