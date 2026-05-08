https://uz.sputniknews.ru/20260508/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-po-itogam-aprelya--infografika-57434900.html

Золотовалютные резервы Узбекистана превысили $70 млрд — инфографика

Золотовалютные резервы Узбекистана превысили $70 млрд — инфографика

Sputnik Узбекистан

Золотовалютные резервы Узбекистана на 1 мая достигли $70,9 млрд на фоне роста цен на золото. Доля драгметалла в международных резервах страны приблизилась к 87%.

2026-05-08T15:51+0500

2026-05-08T15:51+0500

2026-05-08T16:02+0500

инфографика

золото

золотовалютный резерв

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57435554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54ba94074844b20767d9cc195f06ad4f.png

Согласно данным Центрального банка республики, золотовалютные резервы Узбекистана на 1 мая 2026 года достигли $70,9 млрд. Рост показателя в основном обеспечен увеличением стоимости золота, доля которого достигает почти 87% международных резервов страны.За апрель объем резервов вырос на $1,9 млрд, или 2,8%, тогда как месяцем ранее показатель, напротив, сократился на $8,1 млрд (-10,5%).Ключевым фактором восстановления стало повышение мировых цен на золото. При этом физический объем драгметалла в резервах после шести месяцев непрерывного роста немного снизился — на 40 тысяч тройских унций (1,24 тонны), до 13,32 млн унций, что эквивалентно 414,3 тонны.Несмотря на сокращение объема, стоимость золотого запаса выросла на $743,6 млн и достигла $61,6 млрд. Доля золота в структуре международных резервов составляет около 86,9% всех резервов страны. Валютные резервы страны за месяц также увеличились — на $1,15 млрд, до $8,7 млрд.Как отмечали ранее в Центробанке, высокая доля золота в структуре резервов отражает консервативный подход к управлению активами. При этом регулятор начал постепенно диверсифицировать портфель, учитывая риски волатильности цен на драгоценные металлы.Подробнее о том, как изменилась доля золота в резервах Узбекистана — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, золото, золотовалютный резерв, центральный банк республики узбекистан, инфографика, узбекистан