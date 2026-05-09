Обед по расписанию: чем питались военные во время Великой Отечественной войны
14:35 09.05.2026 (обновлено: 14:39 09.05.2026)
© Sputnik / Тимофей МельникКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам.
© Sputnik / Тимофей Мельник
Подписаться
Особое место в рационе занимал хлеб. Именно он оставался основным источником энергии для большинства солдат.
Питание – немаловажная часть жизни бойца на службе. Чтобы крепко держать в руках оружие, не терять боевой дух и стремиться к победе, солдат должен быть сытым. Как же удавалось найти время на обед во время страшных действий, и что же ели солдаты Великой Отечественно войны — в нашем материале.
То, чем будет питаться советская армия решило постановление Государственного Комитета Обороны СССР. Постановление было принято 12 сентября 1941 года и, согласно источникам, не менялось до самого 1945 года.
Установили 4 категории продовольственного пайка:
1-я категория: для красноармейцев и начальствующего состава боевых частей;
2-я категория: для красноармейцев и начальствующего состава тыла;
3-я категория: для красноармейцев строевых и запасных частей;
4-я категория: для красноармейцев караульных частей и для красноармейцев тыловых учреждений.
2-я категория: для красноармейцев и начальствующего состава тыла;
3-я категория: для красноармейцев строевых и запасных частей;
4-я категория: для красноармейцев караульных частей и для красноармейцев тыловых учреждений.
Утвердили нормы и для вегетарианцев, отдельно для госпиталей, санаториев, сухие пайки. А для личного состава войск первой линии Карельского фронта на зимний период каждому человеку вместе с фронтовым пайком полагалось 25 граммов свиного сала, которое прогревало организм в суровые зимы.
© Российский государственный архив социально-политической историиПостановление ГКО СССР № 662 сс о нормах продовольственного снабжения Красной армии
Постановление ГКО СССР № 662 сс о нормах продовольственного снабжения Красной армии
© Российский государственный архив социально-политической истории
Красноармейцу в сутки было положено:
800-900 граммов хлеба, 150 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 500 граммов картофеля, 170 граммов капусты, разные крупы, макароны, а еще чай с сахаром и даже махорка со спичками.
Для боевого расчета экипажей самолетов в списке продуктов были творог, сметана, сгущенное молоко, кофе, какао, сушеные фрукты. Это объяснялось высокими физическими нагрузками и необходимостью поддерживать концентрацию во время полетов.
Рацион подводников отличался наличием 30 г красного вина и высокой долей продуктов, защищавших от цинги: квашеная капуста составляла почти треть меню, а сырой лук и огурцы помогали компенсировать дефицит кислорода.
Выражение "сухой паек" знакомо многим. Пришло оно в обиход именно с военных лет. Сухой паек – это набор продуктов для военнослужащих на случай, если нет возможности поесть горячую пищу. Паек выдавали перед боевыми операциями, во время маршей и длительных переходов. Такой набор продуктов солдат носил с собой во вещмешке. В сухом пайке красноармейца были сухари ржаные – 500 граммов, концентрированный суп-пюре, концентрированная каша пшеничная, полукопченая колбаса – 100 граммов, чай и сахар.
© Российский государственный архив социально-политической историиПостановление ГКО СССР № 662 сс о нормах продовольственного снабжения Красной армии
Постановление ГКО СССР № 662 сс о нормах продовольственного снабжения Красной армии
© Российский государственный архив социально-политической истории
Особое место в рационе занимал хлеб. Именно он оставался основным источником энергии для большинства солдат.
Но качество хлеба на фронте зависело от ситуации с поставками. В тяжелые периоды войны в муку могли добавлять овес, ячмень и даже картофельные примеси. Несмотря на это, хлеб оставался самым ценным продуктом.
Хлеб, который поставляли на фронт в тяжелые периоды войны, нередко выпекали с добавлением суррогатных компонентов. В различных публикациях о "фронтовом хлебе" упоминаются соевая мука, жмых, шрот и другие примеси, позволявшие экономить зерно. Основой при этом оставалась ржаная обойная мука.
Воспоминания технолога челябинского хлебокомбината Анны Невзоровой приводятся в книге Константина Барыкина "Хлеб, который мы едим" (1982):
"В мешок с сухарями вкладывали записочку: ешь, фронтовик, и бей врага! Позвали однажды меня в дирекцию, говорят: вот письмо с фронта. Читаю адрес, а на нем: хлебзавод, лучшему патриоту. Да какой я патриот, говорю. "Как какой? Тут же сказано – лучший!".
Конечно, условия бойца не всегда располагали питаться вовремя.
Советский и российский искусствовед, автор книги "Воспоминания о войне" Николай Никулин писал:
Советский и российский искусствовед, автор книги "Воспоминания о войне" Николай Никулин писал:
"Отрезанные от батальона, мы должны были бороться за жизнь. Иссякали боеприпасы и продовольствие. Нам приходилось искать пищу в рюкзаках павших красноармейцев. Мы находили там замерзший хлеб и немного рыбы".
Несмотря на все тяготы, именно полевая кухня и кусок ржаного хлеба были для солдата тем коротким моментом мирной жизни, который давал силы идти дальше — к Победе.