https://uz.sputniknews.ru/20260509/chem-pitalis-voennye-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny-57450881.html

Обед по расписанию: чем питались военные во время Великой Отечественной войны

Обед по расписанию: чем питались военные во время Великой Отечественной войны

Sputnik Узбекистан

Особое место в рационе занимал хлеб. Именно он оставался основным источником энергии для большинства солдат.

2026-05-09T14:35+0500

2026-05-09T14:35+0500

2026-05-09T14:39+0500

великая отечественная война

питание

россия

ссср

солдаты

меню

армия

продовольствие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/06/18632666_0:159:3001:1847_1920x0_80_0_0_754bdb82d5b6af3faf1f9ec5641a179f.jpg

Питание – немаловажная часть жизни бойца на службе. Чтобы крепко держать в руках оружие, не терять боевой дух и стремиться к победе, солдат должен быть сытым. Как же удавалось найти время на обед во время страшных действий, и что же ели солдаты Великой Отечественно войны — в нашем материале.То, чем будет питаться советская армия решило постановление Государственного Комитета Обороны СССР. Постановление было принято 12 сентября 1941 года и, согласно источникам, не менялось до самого 1945 года.Установили 4 категории продовольственного пайка:1-я категория: для красноармейцев и начальствующего состава боевых частей;2-я категория: для красноармейцев и начальствующего состава тыла;3-я категория: для красноармейцев строевых и запасных частей;4-я категория: для красноармейцев караульных частей и для красноармейцев тыловых учреждений.Утвердили нормы и для вегетарианцев, отдельно для госпиталей, санаториев, сухие пайки. А для личного состава войск первой линии Карельского фронта на зимний период каждому человеку вместе с фронтовым пайком полагалось 25 граммов свиного сала, которое прогревало организм в суровые зимы.Красноармейцу в сутки было положено:800-900 граммов хлеба, 150 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 500 граммов картофеля, 170 граммов капусты, разные крупы, макароны, а еще чай с сахаром и даже махорка со спичками.Для боевого расчета экипажей самолетов в списке продуктов были творог, сметана, сгущенное молоко, кофе, какао, сушеные фрукты. Это объяснялось высокими физическими нагрузками и необходимостью поддерживать концентрацию во время полетов.Рацион подводников отличался наличием 30 г красного вина и высокой долей продуктов, защищавших от цинги: квашеная капуста составляла почти треть меню, а сырой лук и огурцы помогали компенсировать дефицит кислорода.Выражение "сухой паек" знакомо многим. Пришло оно в обиход именно с военных лет. Сухой паек – это набор продуктов для военнослужащих на случай, если нет возможности поесть горячую пищу. Паек выдавали перед боевыми операциями, во время маршей и длительных переходов. Такой набор продуктов солдат носил с собой во вещмешке. В сухом пайке красноармейца были сухари ржаные – 500 граммов, концентрированный суп-пюре, концентрированная каша пшеничная, полукопченая колбаса – 100 граммов, чай и сахар.Особое место в рационе занимал хлеб. Именно он оставался основным источником энергии для большинства солдат.Но качество хлеба на фронте зависело от ситуации с поставками. В тяжелые периоды войны в муку могли добавлять овес, ячмень и даже картофельные примеси. Несмотря на это, хлеб оставался самым ценным продуктом.Хлеб, который поставляли на фронт в тяжелые периоды войны, нередко выпекали с добавлением суррогатных компонентов. В различных публикациях о "фронтовом хлебе" упоминаются соевая мука, жмых, шрот и другие примеси, позволявшие экономить зерно. Основой при этом оставалась ржаная обойная мука.Воспоминания технолога челябинского хлебокомбината Анны Невзоровой приводятся в книге Константина Барыкина "Хлеб, который мы едим" (1982):Конечно, условия бойца не всегда располагали питаться вовремя.Советский и российский искусствовед, автор книги "Воспоминания о войне" Николай Никулин писал:Несмотря на все тяготы, именно полевая кухня и кусок ржаного хлеба были для солдата тем коротким моментом мирной жизни, который давал силы идти дальше — к Победе.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

великая отечественная война, питание, россия, ссср, солдаты, меню, армия, продовольствие