"Мы делали общее дело" — последний в Каракалпакстане ветеран Великой Отечественной войны
Мария Ивановна Карнишина в 14 лет попала на фронт, где помогала лечить раненых бойцов. Среди боли и ужаса она научилась не бояться смерти, никогда не плакать и верить только в одно — Победу.
Марие Ивановне 97 лет. Вспоминая о войне, она слегка прикрывает глаза. Рассказывая, делает паузы. В ее памяти вновь и вновь оживают страшные сюжеты тех лет.
В такие моменты война, где она работала в госпитале эвакуационной воинской части № 1094, словно возвращается. И она вспоминает запах крови и холодные руки бойцов, которые она держала в своих маленьких ладонях.
"На фронте я не была, мы за фронтом шли: собирали бойцов с полей и лечили их. Однажды вышла на поле, смотрю — мужчина, солдат, такой огромный, тяжелый. А я — маленькая, худенькая. Но он живой, и надо его спасать. Сама не помню, как подползла под него и взвалила на себя, донесла до госпиталя", — вспоминает Мария Ивановна.
И таких историй было немало.
"Ранения были разные и очень тяжелых было много. Бывало такое, что не было у солдат ни рук, ни ног", — рассказывает она.
Но говорит ветеран не обо всем: о самых страшных моментах умалчивает. На войне Мария Ивановна видела не мало: их поезд попадал под обстрел, многие умирали прямо на руках. Были и сотни спасенных жизней.
"Война есть война, нам не было страшно, мы все работали и делали все ради Победы. И я делала, что могла", — очень спокойно и даже обыденно заключает она.
Мария Ивановна на войне, действительно, была еще ребенком. История о том, как она попала на фронт, чем-то похожа на сюжет фильма. Как и в целом ее жизнь, о которой сейчас даже пишут книгу.
Родилась она в 1929 году в селе Ковали Татарской ССР. Когда ей было 8 лет, мама заболела, девочку забрала старшая сестра Клавдия с супругом, который был военным и на тот момент по распределению служил в Каракалпакстане.
"С 13 лет я уже подрабатывала посыльной, потому что мы жили непросто, особенно после смерти мужа Клавдии. А в 1943 году я поехала в Бухару на ткацко-прядильную фабрику: чтобы сначала обучиться, а потом работать", — вспоминает Мария Ивановна.
Перед отъездом старшая сестра дала Маше платок из козьей шерсти, который сама связала.
"Сказала, если будет голодно и трудно, платок продашь и остаток денег привезешь обратно", — рассказывает ветеран.
В те годы, действительно, было голодно, и деньги Мария Ивановна потратила, причем все, а не часть, потому что покупала еду себе и друзьям. Из-за этого ехать обратно к сестре побоялась. Решила вернуться на родину в Ковали.
Денег на билет не было, добиралась на крыше и подножках вагонов. На тот момент мать девочки уже умерла, а родственники и сами были в непростом положении, девочку забрать к себе не смогли.
"Никому я там не была нужна", — говорит она.
На вокзале потерянная и одинокая Маша встретила семейную пару. Супруги решили удочерить девочку, поехали с ней в сторону Польши, но на одной из станций при большом потоке людей разминулись. Девочка опять осталась одна на вокзале в абсолютно незнакомом городе.
В этот момент на станцию подошел эшелон, оттуда вышла военный врач, тоже Мария, (эту деталь Мария Ивановна всегда особенно подчеркивает), в шинели с погонами и при звании. Она пожалела голодную и замерзшую Машу, забрала в вагон, накормила и предложила ехать с ними и работать на фронте санитаркой.
"Это был передвижной эвакогоспиталь, который подбирал раненых: им обрабатывали раны после боя, перевязывали, лечили и потом отправляли в тыл. На тот момент бабуле было 14 лет: чтобы ее взяли, она скрыла возраст и прибавила к нему еще три года", — рассказывает сноха Марии Ивановны Алеся Щербакова.
В 1945 году санитарке Карнишиной было 16 лет, Победу она встретила в немецком городе Магдебурге — это менее 200 км от Берлина.
После войны какое-то время работала на Украине, отправившись туда с одной из фронтовых подруг. Но все-таки позже вернулась в Нукус, стала работать в МВД рассыльной, а затем обучилась на счетовода и бухгалтера.
"В 17 лет встретила парня, стали общаться, сошлись, поженились и у нас родился Славка. А потом Васька (так Мария Ивановна называет мужа) умер", — вздыхает она.
Так и поднимала она одна сына, работала и никогда не унывала. А еще своими руками и практически без мужской помощи строила дом.
"Бабушка рассказывала, что носила домой для крыши по бревну сама, своими руками", — дополняет Алеся.
Позже Мария Ивановна встретила Сергея Николаевича Стафорова, тоже фронтовика, который стал ее спутником жизни и, к слову, тот помог достроить дом. Позже он забрал ее в Ташкент — город, который Мария Ивановна полюбила. Здесь, уже будучи вдовой, она прожила до 93 лет и только по болезни согласилась вернуться обратно в Нукус к внуку Алексею Бондареву, его супруге Алесе и правнучке Маше.
"Когда она уже стала жить с нами в Нукусе, несколько раз мы ездили на бывшую Институтскую улицу, где бабуля строила дом. Дом на тот момент уже снесли. Но однажды встретили женщину, которая спросила, кто мы и откуда. Мы рассказали свою историю, и она вспомнила, что тоже давно живет здесь, знает бабулю еще с 16 лет и помнит ее стать и силу характера", — делится воспоминаниями Алеся Щербакова.
Мария Ивановна, правда, и сейчас остается очень красивой, она многое, несмотря на возраст, все еще старается делать сама. Вот и чтобы мы сделали фото для материала, она аккуратно повязала косынку — так, как, на ее взгляд, это красиво. А еще она иногда поет "Катюшу" и вспоминает стихотворения военных лет.
Марию Ивановну очень любят и ценят. Часто ее навещают представители Совета министров Республики Каракалпакстан, нукусского хокимията, приходят в гости школьники и студенты. Для них она — пример смелости, стойкости и мужества.
"Общаясь много с бабушкой я поняла, что ей очень не хватало по жизни тепла и любви: рано умерли родители, сестра забрала к себе. Но она вынуждена была в 8-9 лет подрабатывать и выполнять взрослую работу. Она преодолела голод и нужды жизни, фронт — совсем подростком, а после войны сама добивалась всего. Несмотря ни на что, она не унывала, любит жизнь и делает добро окружающим. На мой взгляд, это человек с железной силой воли, дисциплиной и большой ответственностью", — заключает Алеся.
Сегодня Мария Ивановна — единственный ветеран Великой Отечественной войны, проживающий на территории Республики Каракалпакстан. Она — свидетель той боли и того ужаса, которые навечно отпечатались в душе всех участников войны. Она — человек невероятной силы духа и воли.
Война Марию Ивановну не сломила, а сделала только сильнее. У нее немало наград, но героем себя она не считает. И пока она рядом, у нас есть шанс услышать истории о войне и радости Победы не из книг или фильмов, а из ее тихого и сдержанного рассказа.