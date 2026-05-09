"Мы делали общее дело" — последний в Каракалпакстане ветеран Великой Отечественной войны

Мария Ивановна Карнишина в 14 лет попала на фронт, где помогала лечить раненых бойцов. Среди боли и ужаса она научилась не бояться смерти, никогда не плакать и верить только в одно — Победу.

2026-05-09T18:20+0500

Марие Ивановне 97 лет. Вспоминая о войне, она слегка прикрывает глаза. Рассказывая, делает паузы. В ее памяти вновь и вновь оживают страшные сюжеты тех лет.В такие моменты война, где она работала в госпитале эвакуационной воинской части № 1094, словно возвращается. И она вспоминает запах крови и холодные руки бойцов, которые она держала в своих маленьких ладонях.И таких историй было немало.Но говорит ветеран не обо всем: о самых страшных моментах умалчивает. На войне Мария Ивановна видела не мало: их поезд попадал под обстрел, многие умирали прямо на руках. Были и сотни спасенных жизней. Мария Ивановна на войне, действительно, была еще ребенком. История о том, как она попала на фронт, чем-то похожа на сюжет фильма. Как и в целом ее жизнь, о которой сейчас даже пишут книгу. Родилась она в 1929 году в селе Ковали Татарской ССР. Когда ей было 8 лет, мама заболела, девочку забрала старшая сестра Клавдия с супругом, который был военным и на тот момент по распределению служил в Каракалпакстане.Перед отъездом старшая сестра дала Маше платок из козьей шерсти, который сама связала.В те годы, действительно, было голодно, и деньги Мария Ивановна потратила, причем все, а не часть, потому что покупала еду себе и друзьям. Из-за этого ехать обратно к сестре побоялась. Решила вернуться на родину в Ковали.Денег на билет не было, добиралась на крыше и подножках вагонов. На тот момент мать девочки уже умерла, а родственники и сами были в непростом положении, девочку забрать к себе не смогли.На вокзале потерянная и одинокая Маша встретила семейную пару. Супруги решили удочерить девочку, поехали с ней в сторону Польши, но на одной из станций при большом потоке людей разминулись. Девочка опять осталась одна на вокзале в абсолютно незнакомом городе.В этот момент на станцию подошел эшелон, оттуда вышла военный врач, тоже Мария, (эту деталь Мария Ивановна всегда особенно подчеркивает), в шинели с погонами и при звании. Она пожалела голодную и замерзшую Машу, забрала в вагон, накормила и предложила ехать с ними и работать на фронте санитаркой.В 1945 году санитарке Карнишиной было 16 лет, Победу она встретила в немецком городе Магдебурге — это менее 200 км от Берлина.После войны какое-то время работала на Украине, отправившись туда с одной из фронтовых подруг. Но все-таки позже вернулась в Нукус, стала работать в МВД рассыльной, а затем обучилась на счетовода и бухгалтера.Так и поднимала она одна сына, работала и никогда не унывала. А еще своими руками и практически без мужской помощи строила дом."Бабушка рассказывала, что носила домой для крыши по бревну сама, своими руками", — дополняет Алеся.Позже Мария Ивановна встретила Сергея Николаевича Стафорова, тоже фронтовика, который стал ее спутником жизни и, к слову, тот помог достроить дом. Позже он забрал ее в Ташкент — город, который Мария Ивановна полюбила. Здесь, уже будучи вдовой, она прожила до 93 лет и только по болезни согласилась вернуться обратно в Нукус к внуку Алексею Бондареву, его супруге Алесе и правнучке Маше. Мария Ивановна, правда, и сейчас остается очень красивой, она многое, несмотря на возраст, все еще старается делать сама. Вот и чтобы мы сделали фото для материала, она аккуратно повязала косынку — так, как, на ее взгляд, это красиво. А еще она иногда поет "Катюшу" и вспоминает стихотворения военных лет.Марию Ивановну очень любят и ценят. Часто ее навещают представители Совета министров Республики Каракалпакстан, нукусского хокимията, приходят в гости школьники и студенты. Для них она — пример смелости, стойкости и мужества.Сегодня Мария Ивановна — единственный ветеран Великой Отечественной войны, проживающий на территории Республики Каракалпакстан. Она — свидетель той боли и того ужаса, которые навечно отпечатались в душе всех участников войны. Она — человек невероятной силы духа и воли.Война Марию Ивановну не сломила, а сделала только сильнее. У нее немало наград, но героем себя она не считает. И пока она рядом, у нас есть шанс услышать истории о войне и радости Победы не из книг или фильмов, а из ее тихого и сдержанного рассказа.

